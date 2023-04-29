麥美恩彭慧中玩到瞓地　何廣沛被扑到起唔到身

無綫競技遊戲節目《真係唔好笑》由何廣沛、麥美恩（Mayanne）、馮盈盈、郭子豪、彭慧中、方紹聰（奶仔）及羅毓儀（Yuki）擔任主持。今晚播出的第五集，邀來林盛斌（Bob）擔任嘉賓，大玩真人版鬥獸棋，8位參賽者分成兩組比賽，分別是紅組的Bob、彭慧中、Mayanne和奶仔，以及紫組的何廣沛、馮盈盈、羅毓儀和郭子豪；各人的隱藏身份是鬥獸棋中一款動物，每次有組別勝出遊戲，便可贏取線索競猜對方隊員動物身份，以智力和體力進行最後的「鬥獸大戰」！

其中一個遊戲「忍笑動物傳心」最為搞笑，玩法是以不同動物叫聲和肢體動作進行以訛傳訛遊戲，當中大隻仔郭子豪表現最亮眼，他大晒扮聲神技模仿斑馬叫聲，相似度直達99%，非常驚人。外地回流的Mayanne再被成語考起，縱然同隊的彭慧中已將「魚目混珠」演繹得淋漓盡致，惟Mayanne竟將「魚目」講成「魚眼」，最後更爆出「如虎添翼」，令人笑爆嘴。

另一個遊戲「咪笑呀地鼠」同樣搞笑，玩法是其中一隊派出三個人做地鼠，另一隊則負責打地鼠，地鼠要發出笑聲加撳掣攞分，只要又沒有被扑中就為之成功。自稱是遊戲王的Bob玩得十分落力，一度興奮得扑爛道具錘仔，之後Bob索性鎖定一個目標喪扑，慘遭選中的何廣沛被扑到企唔到起身；後來輪到廣沛扑人，他一於有仇報仇扑到阿Bob忍不住爆粗，場面搞笑。

最後的「鬥獸大戰」亦是高潮所在，勝出方法有兩個，方法一是按鬥獸棋順序、拔走敵隊成員的尾巴，只要將所有人淘汰出局就贏出比賽，方法二是在場地找出「獸穴」提示，只要將對方「獸穴」侵佔就可贏出比賽。今個回合絕對考驗體力和智慧，兩隊成員互相追逐拔尾巴，Mayanne和彭慧中更一度玩到瞓地。製作組為增加遊戲趣味性，偷偷地在「動物身份」上動手腳，令遊戲結果出人意表！臨近尾聲，紫組只剩下Yuki惡鬥敵隊的Bob和彭慧中，人仔細細的Yuki能否憑機智勝出比賽？