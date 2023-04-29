阿Mo透過儀器操練肌肉　可能受尿喉影響冒汗疲累

男團MIRROR去年7月在演唱會期間發生墮屏意外，被擊中受傷的舞者李啟言（阿Mo）至今仍在醫院接受治療。其父李盛林牧師一直以來透過代禱信交代阿Mo的進展，今晚（29日）發出第40封代禱信，他表示感恩阿Mo的血壓沒有太大波動，能承受各式操練，但指近幾天阿Mo可能因為尿喉影響而感到冒汗及疲累。

同時他特別就本月25日的直播作出澄清，他就站立與行路有三點強調，分別是：「阿MO是被動地藉著外骨骼累積行了13,000步，而不是可以自己主動地站立。」、「阿Mo每轉換到任何地方，都是需要吊機幫助」以及「早前醫生提到的95%是不能完全得醫治，而5%是可以完全康復。」

代禱信，內容如下：

​​（一）Mo爸感恩

​​1.「新醫療團隊的15周」

雖然阿Mo暫時肢體不能自主動彈，但自從新的醫療團隊在15周前接手後，都能透過儀器操練他的肌肉，筋骨，更感恩的是他的血壓沒有太大波動，能承受各式操練而沒有倒垮。

（二）代禱

「人若望地只見黑暗艱難，光明在雲中變為昏暗。」（以賽亞書5:30）

1.阿Mo

心願：「四肢能在神的恩惠憐憫及能力下可以逐漸活動起來。」

a)「病毒猖獗，免受感染」：

請記念近日感冒和新冠病毒猖獗，祈求神保護阿Mo免受感染禱告。

b)「MRI電腦素描」：

請為教授們正比對研究事發初期，中段和現在的頸椎電腦素描，以作出正確的評估和醫療方向禱告。

c)「冒汗及血壓穩定」：

近幾天可能因為尿喉影響而感到冒汗和疲累，祈願醫生教授找出原因，也祈禱神保守看顧。

d)「持續不斷的體能强化」：

請為每天仍然有的常規治療操練禱告，盼持續產生效能及有足夠的精神，並安靜平和的心境面對。

2.MO爸媽

「直播訪問分享」：

最近在好友羅乃萱的面書直播中，分享了阿MO的最新狀況。多謝眾多有心人回應更深入了解他的治療情況。部分傳媒對阿Mo情況仍有誤解的報道，可能由於急趕發稿而造成；請留意澄清及更正如下：

​​「因應25/4的直播」

有不少回應以為阿MO是可以自主站立和行路。其實..

1.阿Mo是被動地藉著外骨骼累積行了13,000步，而不是可以自己主動地站立，也不是自己控制這外骨骼行路。全是靠這些復康儀器。

2.每轉換到任何地方，都是需要吊機幫助，暫時仍不能靠自己的能力作任何常人的日常活動或位置的轉移。

3.早前醫生提到的95%是不能完全得醫治，而5%是可以完全康復。

請繼續為阿MO信靠神和努力投入復康治療，活動神經(motor nerves)復甦並得醫治禱告。