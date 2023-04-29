大熊杏優　甜美脹奶超鮮嫩

好多小朋友都鍾意攬公仔，因為咁樣會為佢哋帶來安全感，而咁多公仔當中，相信熊寶寶就最受歡迎喇。喺日本寫真界亦有一個熊寶寶，佢就係大熊杏優，又可愛又好肉地，一定好多男人想同佢抱抱呀！

可愛圓潤

雖然好多女仔都以為瘦至係靚，但係男人並唔係咁諗，就好似日本寫真界咁，當紮嘅人氣寫真女優妹好少屬於瘦削型，大部分都係青春有活力，而且擁有一副豐滿身材，好似成日都做封面女郎嘅本鄉柚巴、天木純同淺川梨奈咁，至於未來嘅封面之星大熊杏優亦屬於呢種類型。

今年20歲嘅佢，散發出一股令人精神一振嘅青春魅力，笑起上嚟又可愛又甜美，認真人見人愛！雖然佢生得細粒，但係身材豐滿圓潤，身上嘅嫩肉唔單止彈性十足，而且仲充滿透明感，加埋心口對E奶就更加令人愛不釋手呀！

網紅大變身

杏優喺上年以寫真女優身份登場，畀大家感受一下佢嘅青春活力以及鮮嫩豐滿肉體。出道前，佢其實一位相當受歡迎嘅網紅，追隨者多達46萬！今年佢踏入20歲，已經係日本嘅法定成年人，所以佢話未來將會更放膽咁去拍寫真弄賣性感！

與此同時，曾經做過舞台劇嘅佢，亦會以演員身份投入電影工作，其中一部作品《17歲從未停止》將會喺今年8月上映，喺片中佢仲會表演一下彈結他技術添！此外，仲有另一電影《札束之温泉》亦會喺今年內登場，睇嚟杏優都幾受電影界歡迎喎！

大熊杏優踏入20歲之後，更加積極喺寫真界發展，從其社交網當中就可以睇到佢近期密密拍寫真嘅花絮同部分照片，足已滿足大家嘅眼球。

Profile

年齡：20歲

身高：5呎

三圍：35-24-34