MIRROR被分上下弦　Lokman好激氣：抹殺大家嘅努力

男團MIRROR隊長Lokman接受電台訪問，讀中一已迷上街舞想過以跳舞作終身職業的Lokman，及至2013年拍《狂舞派》時已是成名的舞者及排舞師，到2018年參加首輯《全民造星》，原來他有感浮沉多年收入不多，曾多次想放棄轉行，他說：「嗰時成就唔算好，感覺浮浮沉沉，又搵唔到錢，因為我跳街舞為主，嗰個年代唔興，我Locking為主更加係小眾，試過好多時月賺幾千元。中間好幾次想轉行，但往往咁諗就有個Job出現留你幾個月，到最後嗰次，就出現《造星》，阿Dee搵我一起參加。」

首輯《全民造星》成就五年來的MIRROR奇迹，Lokman坦言台前幕後事前都沒預計過，對於出道就極速成名後，不同鏡粉為支持自己的偶像而產生爭執，他透露隊員都甚為「心痛」，希望鏡粉能團結支持整團隊，對鏡仔被外間區分為上下弦，最初他係好激氣：「一開始係好激氣嘅，咁樣區分會將大家嘅努力抹殺，有時網民好尖酸刻薄，起碼最初我會傷到心，點解要咁樣樣形容？我都好努力喎，講到我哋冇努力過咁！後來明白把口生響人哋度，激氣又得我一個，睇吓笑吓就算！」他亦坦誠成名後，12人相處時間少曾產生誤會，慶幸公司安排節目《調校你MIRROR》化解誤會，他說：「之前真係冇機會傾偈、溝通、認識，當彼此唔知大家嘅諗法就會靠估，就愈來愈多誤會，好彩有嗰個節目，大家之後肯攞出嚟傾，你肯講多啲我就肯再講多啲，關係就好好多。」

被問及經歷去年演唱會意外，12子怎互相扶持重新振作，Lokman說：「休息嗰幾個月盡量畀空間大家，唔會特意問候說：『點呀你？冇乜嘢嘛？』反而係一種好男人嘅浪漫，再見面時點個頭，問OK？咁就大家一起繼續衝，最重要畀空間大家去梳理自己。」節目中，Lokman亦感謝不少粉絲堅持不退票，等12子重開演唱會，他說：「係感恩又感激，我哋好難做到咩去報答佢哋，惟有睇吓有冇機會補償佢哋嘅損失！」

參加《造星》前他已演過電影，但他自認是電影初哥，近期他夥拍林家棟孭飛主演電影，首次演有殺人傾向的沉重角色，他坦言最初壓力大至跟不上拍攝，他說：「最初未熟習拍攝節奏，係驚到甩碌，頭兩日導演都話嚇親，都話係咪揀錯人，係個幾星其後先真正投入到。」最初面對林家棟會膽怯，幸得影帝無私教導令他獲益良多：「家棟會慢慢主動跟我研究，譬如我做錯咗，佢會提醒我之前唔連接。成個拍攝我袋咗好多錢落袋，譬如佢休息時會好靜咁思考，畀情緒唔會飛來飛去。佢又會關顧整團隊，知我最初驚，就唔會走過來，熟落咗就會主動同我傾偈，真係個好好學習對象。」