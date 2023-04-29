Jessica Cakes 38DD導彈　10級震盪

社交網得嗰區區幾萬個粉絲就稱做網紅，未免太膚淺喇！首要條件，起碼要好似呢位擁有過千萬擁躉嘅Jessica Cakes咁，粉絲遍布全球，加上一對38DD導彈胸，隔住個芒都感受到十級震盪呀！

一味靠「胸」

究竟點先至算得上做網紅呢？有人話要同地方人口掛鈎，咁樣計至啱數，例如嗰個地方得百幾萬人口，能夠成功吸納到幾萬粉絲，咁就足見佢人氣夠火紅！不過有人卻認為網絡年代無遠弗屆，唔可以用呢個方法嚟計算。姑勿論如何，喺美國洛杉磯出生嘅Jessica Cakes，其社交網擁有一千二百萬粉絲，無論係用邊個方法計算，佢絕對稱得上係超人氣網紅啦！

至於點解佢擁有如此高人氣呢？咪就係一味靠「胸」囉！如果有睇過佢分享嘅寫真及影片，絕對會認同呢個講法，事關擁有一對38DD爆乳嘅佢，身材激凸又壓迫感十足，加埋胸前嗰條深溝，視覺效果一流，試問男士又點可能唔睇到流晒口水吖！

三國混血

不過，其實Jessica Cakes嘅吸睛位唔止喺心口，佢嘅樣貌同樣吸引目光，唔講唔知，原來佢擁有美國、德國及丹麥三國血統，雖然混血兒唔一定好索，但索起嚟的確勁有味道，而佢正屬於此類。

另外，早喺2008年開始從事模特兒工作嘅佢，為保持健美身材，於是積極健身鍛煉，慢慢便練出結實嘅腹肌，所以除咗做時裝模特兒，更成為炙手可熱嘅水着模特兒，同時獲男士雜誌邀請拍攝火辣寫真。及後時，佢亦開設社交帳號，諗住分享自己嘅鍛煉成果，卻估唔到憑住性感魅力，令佢喺人氣爆燈，成為千萬級網紅。

Profile

出生地：美國

身高：163cm

三圍：38DD-26-36

Jessica Cakes雖憑一對激凸巨乳及腹肌成名，不過早前佢嘅腹肌突然消失，原因係上年同攝影師男友拉埋天窗後冇耐就誕下囡囡，正式榮升人母，不過佢並未收起性感，反而着得更加火辣，繼續派福利照益街坊。