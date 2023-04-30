【是日通勝】

農曆三月十一

癸卯年 丙辰月 戊午日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：會友、理髮、結網

忌：買田、動土、嫁娶

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、37、38

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：專心做好一件事，忍耐與毅力是成功關鍵。

金牛座：注意飲食均衡，不要偏食，以免健康受損。

雙子座：趁周日攜眷出外散步，可嘗到拍拖的甜蜜。

巨蟹座：不熟不做，謀事要量力而為，逞強沒好處。

獅子座：遇上挫折勿氣餒，運勢墊底並非世界末日。

處女座：人逢喜事精神爽，讓自己做些感興趣的事。

天秤座：財運呈上升之勢，得了着數別待薄另一半。

天蠍座：不要為自己製造煩惱，有些事毋須太執着。

人馬座：整體運勢很不錯，跟雙子座朋友特別投契。

山羊座：運勢欠佳沒甚麼大不了，謹記希望在明天！

水瓶座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

雙魚座：勿只顧享樂，趁順境時多幫助有需要的人。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 有自信

（跌）鼠 士氣差

鼠：是日沖煞，奔波勞碌無收穫，士氣受挫。

牛：家和萬事興，已婚者勿因小事遷怒伴侶。

虎：口福不淺，獲邀出席飯聚，眉開眼笑。

兔：財運欠穩，表面平靜，實則危機重重。

龍：近朱者赤，多親近樂觀的人，可獲好運。

蛇：有緣人還未出現，單身者要耐心等待。

馬：易說錯話，得罪人也不自知，人緣急跌。

羊：有自信，渾身正能量，身邊人也受感染。

猴：口不擇言惹人厭，必須檢討，避免樹敵。

雞：有伴侶者勿太任性，否則對感情不利。

狗：多出席社交聚會，隨時會遇上你的貴人。

豬：抽空去散步，可遠離煩惱，帶來好心情。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

不利家運的房子

買房子是人生大事之一，環境布局對人的運勢有極大影響。有些人看到價格便宜的房子時，往往沒有考慮太多便直接買入，入住後才發現諸事不順。有意置業的朋友，以下的房子要盡量避開啊！

1.西北缺角

據九宮八卦的方位來推算，西北為乾卦，主工作、事業、功名等，代表家中頂樑柱的意思。方正的房子利於家宅的運勢發展，缺角的房子萬萬不可入住。如果長期住在缺西北位的房子，家人易受到影響，情緒焦躁不安，導致健康、事業運勢不佳。

2.客廳過小

客廳是家中的「內明堂」，是整個住宅藏風聚氣的地方。客廳過小雖然看起來不影響生活，但在無形中會影響屋主及家人的人際運勢。

3.陽台雜亂

陽台是居家生活中與大自然最接近的地方，亦是住宅的納氣之處。如果陽台雜物多且亂，不僅會遮擋光線，還會阻礙陽氣進入，影響家宅的運勢和屋主的財運。

4.橫樑壓頂

橫樑壓頂是不吉利的風水布局之一，如果一個人長期坐在橫樑下，身體健康欠佳，容易引起頭暈、頭痛、失眠及其他腦部疾病，運氣也會受阻。