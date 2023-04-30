周永恒生日趕報到　孤伶伶鋸扒老婆冇影

歌手周永恒（Roy）再爆疑家暴事件，其內地妻陳薇報案指遭丈夫涉刑事恐嚇外，其後更加控兩罪，以10萬元保釋，案件至6月21日再訊。昨日（29號）有讀者爆料，拍得他到天水圍報到，之後見他往餅店睇生日蛋糕，但最後只買了方包，再到凍肉店入貨，最後一個人到餐廳鋸扒，未見有家人陪伴。

據知，Roy遭逢家變及官司纏身，就算昨日39歲正日生日也沒有特別慶祝，晚上只跟家人簡單食飯，而有份到周家為他慶生的友人透露，未見陳薇出現：「只有Roy阿爸、阿媽同個仔，唔見佢太太，囝囝就由Roy同嫲嫲湊，生日都冇買蛋糕，因為Roy做完開腦手術後，行100米都氣喘，所以呢幾個月日日健身，進行生酮飲食，依家大隻番好多，精神都好好。」

友人又稱席上，周的家人少提及陳薇，但囝囝有同爸爸講生日快樂，而Roy的生日願望是：「佢話希望世界和平，可以同家人溝通到，仲話已錯過咗2個女嘅成長，所以今年最大心願係想湊大個仔。」又指雖然Roy有從事音樂幕後工作，但收入不多，經濟壓力頗重。

至於Roy早前入院接受腦部手術，問到其健康及精神狀況，友人謂Roy笑指接受開腦是好事：「佢話唔做手術就唔正常，手術後，諗嘢都正常番，仲話自己其實死過一次。」友人又稱Roy一直因腦水腫瘤而頭痛，去年被硬物擊中後，在家中又暈又嘔，坐白車急送入院，而醫生指他腦部有瘀血，情況危急要立即做手術：「醫生話佢好彩及時送院，如果遲一星期就冇得救。」手術後要留院逾月，回家休養至今，康復進度理想，不過依然要服食止痛藥，或稍後要再接受另一次頭部手術，因為其頭部仍有2個凹位。