《福布斯》名人榜出爐！宋仲基升上No.4稱霸演員

韓版財經雜誌《福布斯》近日公布「2023韓國名人權力榜40位」，以圈中名人的收入、曝光率、輿論及社交網活躍度，評選出當地最具影響力的40位運動員、演員、歌手及主持。勁爆天團防彈少年團（BTS）連續4年膺榜首，去年亞軍BLACK PINK滑落至季軍，球星孫興民則由去年季軍升至亞軍。

曾於2016年憑神劇《太陽的後裔》登上榜首的宋仲基，隨後威力大減，去年更被攆出榜外，但他憑收視爆燈的復仇劇《財閥家的小兒子》重登事業頂峰，加上年初宣布再婚，人氣當旺，今年再度入榜並穩佔「梗頸四」，力壓第7位的韓劇《我的解放日記》男星孫錫久，成為最高排名的演員！「國民MC」劉在石、演歌人氣王林英雄位列第5、6位；演歌歌手張民好、歌手張允貞與永卓依次排第8至10位。

憑話題劇《非常律師禹英禑》首度上榜的朴恩斌，空降第11位冠絕女演員，力壓第13位的韓劇《千圜律師》女星金智恩；唱而優則演的IU由去年第11位勁跌至第18位。近年專注拍劇的男團2PM成員俊昊進佔第12位；李昇基排第15位。去年排第29位的宋慧喬憑話題劇《黑暗榮耀》躍升至第25位；來勢洶洶的新女團NewJeans與IVE同樣首度入榜，分別進佔第27及38位。