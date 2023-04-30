衣着行為掀罵戰！娜扎晒T-back示威　楊超越疑似露點

網絡欺凌時常發生，「新疆四美」之一的娜扎及人氣女星楊超越昨日（29日）變同路人，因「上下失守」而被網民狂評。娜扎暢遊主題公園時，被發現穿「露底」設計的牛仔褲，被斥品味低俗及影響園內小朋友，她即霸氣反擊。楊超越則在直播時不慎走光疑似露點，慘被批刻意策動「意外」以搶話題，她隨即怒發聲明稱會依法追究黑心網民。

娜扎昨日到北京一個主題樂園遊玩時被網民野生捕獲，當時她身穿短身外套騷纖腰，並搭配低腰牛仔褲，褲頭更露出T-back，雖然這是牛仔褲本身的設計，但這身型格打扮，竟引起兩派網民罵戰。有網民狂批娜扎「露底」品味低俗及醜陋得令人惡心，又指她穿衣不分場合，指她應考慮主題公園有很多小朋友，更翻出女星秦嵐也曾穿同款牛仔褲。另一派網民則認為這只是設計的一部分，沒有過分暴露，認為批評的言論是歧視女性：「低俗的不是衣服，是一些人的思想。」

「我不覺得有問題」

「#娜扎褲子」迅即打入熱搜榜，閱讀及討論次數逾一億，因為一條牛仔褲而慘被狂批的娜扎，為捍衞下半身及穿衣的權利，火速發文霸氣反擊：「我不覺得我穿得有問題，也想跟大家說：別怕，穿甚麼都可以。五一快樂，穿得漂漂亮亮地去過節吧！」並主動晒「露底」相示威，不少網民都讚她勇敢及自信。

娜扎捍衞下半身，楊超越則為上半身發聲！人氣爆燈的楊超越近來是非多多，除了被批在內地劇《重紫》造型及演技不濟外，日前進行網上直播時更不慎走光。她在直播中原本坐着，在助手幫手下脫去圍裙，俯身時因衣領較低加上動作大，令衣領扯得更低，酥胸幾乎盡露，她更不慎走光走「點」。

大批網民議論紛紛，有些認為她是「解放乳頭」，但有些認為只是乳貼，更有網民譏諷她是掌握「流量密碼」，為搶熱度人氣上演這幕「意外」。由於網上有不少具侮辱性的言論，甚至有惡意剪輯的短片，楊超越的工作室昨日發律師聲明，稱針對網上有關楊超越的惡意剪輯短片及相片，令她承受負面評價，構成名譽侵害，會透過法律追究。