東方日報C2：菊梓喬車禍傷頸椎　手術50%機會致癱

「慘情歌后」菊梓喬（Hana）從不覺得天生坎坷命，她自爆早年一場交通意外傷及頸椎，無奈當時年少無知，導致嚴重後遺症，此生也難以成為跳唱歌手，由於情況惡化有機會變癱，她寧願與痛楚相伴一生。

歌手菊梓喬最拿手唱慘情歌，舞台上以靜態表演居多，雖然她也想跳出框框，但始終無法成為跳唱歌手，原來是頸椎「有事」，多年來都不能大動作Chok頸，也不宜跑步做運動，連機動遊戲都不准玩。近10年每逢翻風落雨，她的頸椎就痛得要命，試過一、兩次因頸椎發炎而躺在床上動彈不得，她說：「醫生唔建議做手術，因為有50%會成為植物人。」

Hana現正忙於為下月20及21日在九展舉行的《菊梓喬Hanafinity演唱會2023》排練，她覺得體力未達標，自知身體不好，又睇中醫又要做物理治療，因其頸椎第5、6節的軟骨磨蝕得非常嚴重！事緣早於她13、14歲做童工時，有次乘坐公司安排的小巴在九龍塘炒車，車輛剷上壆翻轉再翻轉，她說：「嗰時好嚴重，連手都遞唔高，但細個冇理，求其敷咗藥就算，但經常都會痛，尤其近10年痛得密咗。」

嫌物理治療貴

雖然有手術能醫治頸椎受損部位，唧軟膠改善痛楚，但醫生並不建議：「佢話有50%會做植物人，問我簽唔簽手術同意書，我話唔做住，始終呢個部位有咩事，下半身就會郁唔到。」多年來她一直做物理治療，她知道有一個在水中做的物理治療有助軟膠增生，但要四、五十萬元，她有感太貴而卻步：「個療程好長時間，仲好似要做得好密，我諗住年紀大啲或者退休先做。」

她遍尋醫生仍無法根治傷患，形容像長期「瞓厲頸」，但10多年來已習慣痛楚，覺得對日常生活影響不大：「唔係好慘，OK嘅，好多人都七勞八損，我依家情況穩定，最緊要唔好惡化。」她亦有跟排舞老師上堂，雖然不能勁歌熱舞，但也想做好表演，她笑說：「老師問我平時表演點解唔郁，隻腳好似釘住咗，我話我唔識郁，佢話唱慘歌都要郁嘅，依家慢慢教我。」

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