【心理測驗】一圖測聰明程度

一個人的「轉數」與腦袋的反應能力息息相關，要測試相關程度，在一眾心理測驗題之中，非由大腦中的交叉線看出「結果」的視覺錯覺圖莫屬。網上就曾流傳着一道憑直覺測聰明程度的心理測驗題，想知自己聰不聰明？不妨一試。

【問題】

憑直覺，請問你從下圖中第一眼注意到的是甚麼？

A.大象

B.人臉

C.山丘

D.人的背影

【結果分析】

A.聰明程度20%

你是一個比較單純直接的人，遇事的時候不會想太多，因為缺乏自信，有時候明明是自己可以解決的事，但都選擇依靠或求助於別人，令自己欠缺歷練、處於劣勢，該有的功勞亦比別人搶走。

B.聰明程度70%

你的智商或反應力比一般人為高，行事多為冷靜而果斷，遇到困難時可急中生智，靠自己解決。同時你是一個有遠見，能觀大局、及早部署的人，不過有時會因過於有效率，而忽略了一些小細節。

C.聰明程度90%

你是一個反應力快且學習能力強的人，處事有自己的一套高效率的行事方式。遇到問題時能快速找到解決的方法，比別人能更早一步取得成功。在別人眼中是機智且聰明的人，非常可靠。

D.聰明程度40%

在日常生活中，你是一個慢半拍的人，反應力較慢，但卻非常努力，會用很多的時間去提升自己，相信勤能補拙。所以即使有時慢人一步，都總能默默追上，獲得成功。