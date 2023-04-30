香港見面會獲粉絲提早慶生　金宣虎感動落淚

韓劇《海岸村恰恰恰》的男星金宣虎昨晚（29日）在九龍灣國際展貿中心舉行首個香港粉絲見面會，吸引來自不同地方的粉絲來撐場，包括印尼、菲律賓、泰國及新加坡的粉絲，金宣虎於晚上7時左右身穿黑色西裝登場，隨即唱出韓劇《要先接吻嗎？》的主題曲《Every day, Every Moment》，惹來全場粉絲尖叫，期間他疑因為太緊張而甩嘴。

他之後用廣東話跟粉絲打招呼：「大家好，好掛住你哋！好開心見到你哋！」並指因為是首次來港見粉絲，所以特別緊張；「唔好意思，我因為掛住望你哋所以唔記得歌詞。」談到他來港當日獲大批粉絲迎接，他即表示：「好榮幸能來到香港，見到大家那麼歡迎我，令我開心到好像飛上天一樣。」他指到港後去了蘇豪壁畫街和星光大道等地方觀光，笑言因為風景太美麗而差點不捨得離開，又自爆愛食蛋撻和豆腐花。

談到近況，他指早前拍完電影《貴公子》，他在戲中飾演追擊者，但暫時不方便透露太多劇情，預告電影將於6月上映，希望大家到時多多捧場。問他平時是否喜歡做運動，他便笑說：「其實我不擅長，但我喜歡做。」問他如果跟粉絲舉辦運動會，希望是甚麼運動，他便說：「我喜歡散步，希望可以和粉絲一邊聽音樂一邊散步。」之後又約定大家下次在星光大道散步。

其後他學講多句在茶餐廳用到的廣東話，並與主持森美上演情景劇，又邀請多名粉絲上台，用廣東話重演他在劇集《抓住幽靈》、《海岸村恰恰恰》及《Start-Up：我的新創時代》的經典場面，他又與幸運粉絲鬥做高難度動作，其中一名男觀眾原來是陪老婆來參加見面會，金宣虎擔心對方因贏不到禮物而與老婆「鬧不和」，便大方讓賽，更搞笑地祝兩人幸福。他之後繼續送出禮物，包括簽名球、即影即有及他親自設計的帽子。

而5月8日是金宣虎的37歲生日，在他唱畢歌曲《Reason》後，現場便播放香港粉絲準備的影片為他打氣及慶生，令他十分驚喜，更一度感觸落淚，他指在見面會現場真正感受到大家的熱情，並謂：「來到香港我見到好多美麗的東西和吃了很多美食，本來已經好幸福，但在見面會跟大家度過的時間是最幸福的！」最後又用廣東話跟粉絲道別：「多謝，我哋一定要再見！大家身體健康，我愛你哋！大家小心走啦！」