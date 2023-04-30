防曬小貼士　夏日護膚一定要知

各位絲打，不知道大家平時有沒有做足防曬。其實一年四季，只要出門就應做好防曬措施，不然除了皮膚會變黑之外，還有可能加速皮膚老化，產生皺紋色斑等的問題。不過根據大家外出的地點，所做的防曬產品、步驟而有所不同。例如如果只是平日應付上班下班，防曬系數偏低的防曬產品也很足夠；而外出戶外活動，長時間暴露在陽光底下就需要防曬系數偏高的產品。

認識防曬系數

出現在防曬產品中的防曬系數普遍為SPF（Sun Protection Factor）和PA（Protection Grade of UVA）。UVB會令肌膚變紅，更會刺激黑色素增生從而產生色斑，而UVA能導致皮膚變黑，加速老化及引致皺紋等肌膚衰老問題。防曬產品大多數為了對抗紫外線UVB、UVA而建立防護指數。

SPF意思是保護皮膚不被曬傷曬紅的能力。SPF數值愈高代表防禦能力愈高，最高數值為50+。但大家不要以為SPF30是15的兩倍，其實SPF15是代表着可阻擋約 93.3% UVB，而SPF30代表可阻擋約 96.7% UVB，SPF50就是可阻擋約 98% UVB。

而PA則是針對UVA的防護等級，PA的+愈多就能有愈強的防UVA效果，PA+代表使用後可以延長皮膚曬黑時間2至4倍，而PA++可延長皮膚曬黑時間4至8倍，PA+++可以延長皮膚曬黑時間8至16倍，PA++++就是延長至16倍以上。

戶外活動的防曬準備

上文有提及過，平日上下班，或多為進行室內活動，則可以選擇防曬系數較低且比較沒有那麼厚重的防曬。但長時間在戶外就需要選擇SPF50 PA++++，而且大家不要認為搽一次防曬產品就可一勞永逸，防曬產品會隨着時間愈久和流汗而失去防曬功效，建議最好每2個小時補充一次防曬霜。而且還需要物理防曬，應盡量避免走在太陽暴曬處，戴起寬邊帽、使用有防曬塗層可擋紫外光的雨傘，都可避免被曬黑損傷肌膚。

曬後護理

即使是戴了防曬帽、搽好防曬，長時間暴露在太陽光下也會有被曬黑曬傷的風險。如果不及時褪紅，皮膚甚至會出現掉皮的狀況。這時候就需要立刻為肌膚進行急救，首先為肌膚紓緩鎮定，使用冰毛巾冰敷皮膚，或以冷水降溫。接着使用天然成分的補濕護膚品，為皮膚做長時間的曬後修復。