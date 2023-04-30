楊茜堯轉做音樂節目導師　羅子溢挑戰湊女返學

藝人楊茜堯自演出劇集《家族榮耀》後，便專心相夫教子，而近日《家》劇籌拍續集，堯堯亦決定辭演，當時指她另有工作，原來她已答允於馬來西亞節目《好聲Family》第四季內擔任評委。據悉，《好》節目去年第三季邀得黃翠如及台灣歌手品冠坐鎮評審席，當時引起不少節目話題討論，新一季節目組於賽制上做了全面的升级與調整，而堯堯的出現，相信會為觀眾帶來新驚喜。

有指堯堯丈夫羅子溢稍後亦會飛往馬來西亞拍攝《家族繼承者》（《家族榮耀》續集），夫婦倆拍拖出埠工作，然而子溢卻表示﹕「係太太自己飛去馬來西亞先，佢5月就要錄影嘞，預算逗留兩星期，而《家》劇最快都要6月先開工，不過中間我真係要飛過去一趟，同黎諾懿出席一個名牌活動。（邊個湊小朋友？）我快去快返，好彩屋企仲有外母同工人姐姐睇住佢哋，不過最唔慣應該係我個女，事關佢每晚都要聽媽咪講故事。」

他又大方表示﹕「太太行開吓都好，佢可以寓工作於娛樂，趁機好好休息吓，平日佢照顧對仔女，都好辛苦嘞。」子溢笑指相信負責湊女返學是最大的挑戰﹕「因為未試過嘛。（依家為《家》劇開拍做緊準備？）第一稿劇本已有，但佢哋想好啲，所以依家仲做緊修改，詳情遲啲大家就知道。」