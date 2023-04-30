菲律賓同北非食啲乜？

香港貴為飲食之都，不同地方菜系的中菜，日、韓、意、法等亞洲和歐洲菜一應俱全，不過世界之大，總有些菜色我們很少機會遇上，近日有新餐廳大賣菲律賓和北非菜，究意它們的傳統飲食特色和人氣菜式有啲咩？大廚亦為迎合港人口味再作改良調整，為大家帶來嶄新餐飲體驗。

菲律賓愛用辣椒椰奶

很多香港家庭都有聘請菲律賓傭工，她們會迎合顧主口味預備三餐，但大家又知唔知她們平日的飲食口味呢？剛於中環開業的菲律賓菜餐廳Barkada，主理人Jen Balisi是菲裔美國人，更是一位在社交平台擁有超過36萬粉絲的KOL，對飲食相當有研究。她指菲律賓菜式大多味道濃郁，包含甜、酸、辣多種層次，熱愛炸物或燒烤菜式，善用辣椒、椰奶、柑橘等食材調味、醃製或整醬汁。每個地區都有不同的風味，如位於呂宋島的Laguna就以椰子甜品出名，Bicol的菜式愛加辣椒和椰奶入饌，至於馬尼拉則集各地之大乘。

菜式先由配酒小菜開始，炸雞肉春卷加入菲律賓啤酒製作，蘸菠蘿辣椒醬享用，香脆惹味。被喻為菲律賓本土國菜的Adobo，通常是用雞肉或豬肉加醋、醬油、蒜和月桂葉等醃製，再以慢火煮成深啡色，讓食材吸收醬汁。這裏將雞肉切粒，然後以傳統方式醃製再炸，搖身一變成為美味的佐酒小吃爆谷雞肉粒。當地流行的燒烤美食，多以豬肉、牛肉、海鮮和內臟為主，Jen先將豬腩肉慢煮，再加傳統菲律賓BBQ醬再烤，看起來有點似本地叉燒，蘸傳統辣醋汁享用，軟腍入味。

Sizzling Sisig是傳統邦板牙開胃菜，其後演變成常見的晚餐主菜，傳統是以豬耳、豬軟骨和豬臉肉等作食材，餐廳改用豬肉、三文魚或菇菌代替，加醬油、醋、辣椒、柑橘和其他配料烹煮，配惹味的蒜蓉飯，令人食指大動。店內亦有Jen設計的創意麵食，台灣刀削麵加日本南瓜、素食魚蓉椰子辣醬、炒大蒜和芫荽等炒煮，淋上椰奶煮蝦，拌勻吃椰香十足。雞尾酒同樣富創意，以當地甜品作靈感設計Halo Halo After Dark，有黑冧酒、椰子忌廉和甜品食材配搭及裝飾，是一道飲得的Halo Halo。Coconut Negroni選用浸泡椰子的氈酒加甜苦艾酒和利口酒調配，濃郁而滲淡淡椰香。至於微酸的Barkada Sour用斑蘭和番石榴味氈酒、柑橘及無麩質米炮製作，和各式小菜也是相當夾。

北非馬格里布地區菜

提到非洲，想到的就是大草原和動物大遷徙等自然奇觀，至於菜式，只有是烤肉、豆蓉或燉菜，若要再細分各區風格，可能茫無頭緒。剛於中環開業的北非菜餐廳FRANCIS west，菜式以北非馬格里布地區為主，包括是非洲北部阿爾及利亞、突尼西亞、利比亞及摩洛哥，總廚Asher Goldstein指經過漫長演變，該區菜式漸漸融入地中海和非洲特色風味。「菜餚以慢煮燉菜為特點，經常使用來自地中海沿岸的海鮮作食材，最不可或缺的材料有北非小米 和粗粒小麥麵包。菜式如醃肉、慢燉或湯品，常見香料有西班牙紅椒粉、孜然、薑黃、芫荽和藏茴香等，為菜式帶來獨特香料和煙熏風味。」

餐廳提供多道正宗地區風味，如摩洛哥石板烘焙薄餅麵包選用14年發酵酸種酵母和粗粒小麥麵粉製作酸種麵糰，放入石板烘焙，散發酸爽氣息。突尼西亞香烤蔬菜沙律先烤煮季節蔬菜，再加入焦化牛油和脫乳清乳酪享用。羊肉香腸選用羊肉碎和羊尾肉，加哈里薩辣醬和其他調味拌勻做餡，煙熏後再香烤，味道較一般香腸更濃郁。

此外，餐廳亦因應港人口味稍作調整或重新創作，傳統番茄辣湯會加白魚片或原條白魚，師傅改用貴妃蟹熬煮高湯，加番茄和紅椒粉等煮成辣湯，再配烤蟹肉和麵包，加添鮮香。全新設計的耶路撒冷雅枝竹，加入傳統香料、蔬菜湯和牛肉燉煮，配葡萄葉和番茄乳酪，風味獨特。一道香烤墨魚，墨魚加傳統哈里薩辣醬和檸檬醃製，慢煮至軟腍再炭烤出香氣，令人回味。