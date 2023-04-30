Anson Lo帶傷勁歌熱舞　500神徒攻陷馬場

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）今日（30日）為沙田馬場的《富衛保險冠軍賽馬日》擔任表演嘉賓，現場逾500「神徒」攻陷馬場，一遍粉紅海，連Anson Lo爸爸也有捧場，馬會更出動鐵欄以維持秩序。

Anson Lo跳唱歌曲《Mr. Stranger》及新歌《MONEY》，當他唱畢第一首歌後喘氣連連，要趁跟粉絲打招呼的空檔回氣，表演完後他十分識做地繞場一周向神徒打招呼。受訪時，提到他唱到氣喘，似不在狀態，Anson Lo解釋說：「因為要拍電影，所以唔夠瞓，休息得好少，跳舞時都有就住跳，因為之後仲有好遠嘅路要行，唔可以好似平時咁，但做到幾多就畀幾多大家。腳傷未百分百好番，兩日後要覆診，醫生話要覆診多一至兩次先好番晒。（跳舞有冇影響康復？）我會專業咁去就住跳，又唔可以太唔畀力，呢個係我專業同工作，平時係200%，今日係180%，要留番少少，因為《12怪盜》仲有啲武打戲未拍完，太用力過度嘅話，長遠日子更麻煩，但對今日表演都滿意。」他透露今日是首次入馬場感覺新鮮，聞着馬匹的氣味及草味去表演。問到會否趁機投注？他說：「我冇買馬經驗，未試過。（爸爸呢？）我冇問佢，唔知呢，爸爸今日嚟，因為佢好想見證我人生第一次入馬場，佢依家退咗休，好想盡量參與我嘅大小演出。」

他因腳傷要貼上膠布而犧牲不少腳毛，問是否因此而刻意不露腳？他說：「其實平時都少露，近期都唔會露，啲毛髮未生長番，尋晚我貼多咗幾張消炎貼，所以又甩多咗毛，依家一撻撻，所以費事啦！」對於粉絲早兩日在馬場排隊？他稱知情，並為他們擔心：「驚佢哋好凍，為排隊食風好辛苦，但多謝大家，我前日收工係朝早7點幾突然好感觸，喺社交網打咗段文字多謝大家，近期拍電影好攰，見到大家排隊同所有應援都好攰，感覺我同粉絲係互相支持，好深刻有個神徒同我講，收咗工就快啲食嘢獎勵自己，我都應該對自己好啲。」

提到隊友姜濤生日，他透露今日會在工作中跟對方見面，屆時會跟他切蛋糕及唱生日歌，但由於整天都要開工，未有時間一齊食飯慶祝。他表示完成《12怪盜》及《盜月者》拍攝後，會投入《社內相親》香港版的拍攝工作：「好開心可以拍《社內相親》，套劇整體係好搞笑幽默又甜蜜嘅氛圍，劇中未試過飾演霸道總裁，好有新鮮感。」對於新歌《MONEY》的網上點擊過千萬，他與同Dear Jane合唱版本更奪得電台冠軍，他說：「呢首歌係我2023年第一首歌亦係最大嘅Project，好開心有好成績，又可以同Dear Jane咁iconic嘅樂隊合唱，攞到冠軍歌之後大家都有喺群組話Yeah，錄嘅時間用咗好多時間，大家覺得好值得。」不過，講到他被姜濤及柳應廷擊敗，未能入圍港台十優歌手，他說：「life still goes on，冇正面或負面感覺，呢行好多唔同獎項及頒獎典禮，你冇辦法保證每個項目都有你份，都唔會介意。」