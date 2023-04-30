坊間不時有人問，聽歌用普通耳機就得，點解要買咁貴?答案係玩耳機同玩Hi-Fi一樣，貴嘢自然有其過人之處，聽感、造工俱比平價貨為好，適逢最近有幾款高貴耳機上市，一齊睇睇！

優雅天鵝 寬廣聲場

歷經RE2000旗艦耳機上市6年後，HIFIMAN全新換代款旗艦入耳式耳機Svanar終於登場。Svanar瑞典語有「天鵝」之意，設計靈感源自開發團隊在柏林國家歌劇院觀看芭蕾舞劇《天鵝湖》時，發現傳統歌劇院的下沉式樂池，能形成了一個非常寬廣的聲場，遂在耳機使用新型算法優化的腔體、導相結構，從而令耳機也有相同效果。物料方面，黃銅腔體鍍上24K真金，後腔改用鋁合金，不同金屬材料有助調校諧振。另外，它內置9.2mm動圈單元，靈敏度為100dB，接駁播放器直推即有上佳音色！

21單元 放大細節

由美國專業監聽耳機Ultimate Ears推出的UE PREMIER裝載了21個驅動單元和一個五路分頻器，是同廠迄今為止最大、最細膩和最通用的入耳式監聽器，讓音樂最複雜的細節也能呈現出來。專有的True Tone Plus驅動單元和Knowles的High Super Tweeter將頻率範圍擴展到40kHz，音感溫暖豐富，同時它有-26dB的隔音效果，可阻隔任何環境中的噪音。

混合單元 民搖典範

qdc Folk是以專業錄音Studio系列為藍本推出的人聲定制級耳塞，依靠專利聲學腔體採用動圈動鐵平板設計，具備動圈的低頻彈性，動鐵的準確中高頻以及平板的超高頻優勢，聲音中性自然，聽爵士、民謠效果猶佳。標配採用插拔式3合1可更換插頭設計，包括2.5mm、3.5mm及4.4mm，兼容絕大部分播放機需求，而4C鍍銀銅混編線則忠實還原聲音細節。包裝則實環保先行，以竹制外包牛仔布，甚具民謠氣息。