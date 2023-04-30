黎諾懿爆小春雞行為早熟　5位數滿足閃卡欲

藝人黎諾懿、張達倫、林盛斌、吳大強及趙詠瑤等，下午出席已故藝人廖啟智主演的電影《世上只有爸爸好》慈善首映禮，場面熱鬧。諾懿受訪坦言自己當了父親後變得感性，故擔心入場後淚如雨下：「試過睇運動員退役，或者奧運比賽都爆喊，我老婆問我係咪同佢哋好熟，哈哈。（成日畀囝囝搞喊？）係，好似近日春雞（大仔）窩心同我講，話幾辛苦都會養我，真係頂唔順。」

他又指5歲春雞行為早熟：「我哋之前去日本旅行，佢會上網做晒功課，帶我哋去買香港冇嘅卡通閃卡。佢講到有文有路，好難唔買畀佢。（用咗好多錢？）5位數，不過我自己以前都儲玩具，覺得會係佢大咗嘅回憶，同埋係一門生意，多年後絕版增值咗可以炒賣。其實佢扭蛋扭咗好多重複嘅卡，依家可以先同朋友仔交換，唔使急住做生意。」

而吳大強則直言欣賞廖啟智的演技，故帶定紙巾入場。談到《中年好聲音》演唱會已加開到3場，他坦言：「歡迎再加場，多謝大家支持我哋呢班鍾意唱歌嘅人。坦白講我覺得要好好準備，依家真係密鑼緊鼓排練，演唱會仲緊要過參加比賽時。（你有乜表演？）大家估吓先，一定有手本名曲嘅演出。」他又呼籲大家報名參加《中年好聲音2》，以提高參賽水平：「我都有啲朋友好有興趣，問我點樣報名，當然我會介紹佢哋。（你會簽約無綫？）未知，但有同個仔（吳偉豪）傾過，最主要都係睇吓自己做唔做得嚟。」