Happy Mother's Day！切個靚靚蛋糕慶祝

母親節，除了與媽咪食餐飯外，近年更興成家人或一大班人齊齊切個靚靚蛋糕慶祝，於是乎各大品牌亦趁節日將至，搞盡腦汁，設計並製作出全新又美味的烘焙糕點，讓孝順仔女與媽咪食住過節。

新鮮莓果添滋味

春夏繁花茂密、草木欣欣向榮，蝴蝶翩翩穿梭其中，處處展現活力與生命力。本地高級朱古力品牌龍島今年以「Blossoming Love」為主題，以粉嫩色調及蝴蝶花間起舞的主題，推出母親節蛋糕系列，4款全新的季節限定蛋糕包括Butterfly Garden伯爵茶白桃蛋糕（有4吋及6吋）、Floral Bliss紅桑子荔枝蛋糕（6.5吋）及荔枝紅桑子慕絲件裝蛋糕。系列蛋糕用上多款鮮果、新鮮果蓉、法國忌廉及精選食材，配以鬆軟海綿蛋糕製作而成。以Floral Bliss紅桑子荔枝蛋糕為例，層層花形的朱古力、忌廉及紅桑子海綿蛋糕組合而成，頂層的朱古力印上紫色花團，伴以藍莓馬卡龍、新鮮雜莓與金箔，以及特色荔枝Mascarpone、幼滑紅桑子兩款特製的輕盈忌廉，襯以荔枝果凍、紅桑子海綿蛋糕和紅桑子榛子朱古力脆脆，口感超級豐富，更為視覺與味覺帶來極致體驗。

高貴型格健康之選

主打健康及純素蛋糕的本地烘焙店The Cakery，今年為母親節、即日至5月14日推出兩款全新的限定蛋糕，分別是Bloom of Love盛開的愛（6吋及8吋）和My Queen我的女王（6吋），為媽咪送上窩心真摯祝福。盛開的愛蛋糕以經典港式甜品楊枝甘露作設計靈感，3層綿密的戚風蛋糕中間還放滿杧果、柚子和西米椰子忌廉，味道清新又甜而不膩；面層更綴上一個精緻色彩繽紛的小花朵作飾，配上軟綿綿的白朱古力甘納許，優雅迷人。而我的女王蛋糕中間以白朱古力甘納許製作的玫瑰花瓣作飾，外層是黑朱古力皇冠。大家更可以根據媽咪喜好自訂口味，好似斑蘭、有機黑朱古力等8種口味選擇，總揀到心水口味。

手工粉紅典雅味力

近年連鎖蛋糕餅亦紛紛向造型蛋糕出發，好似聖安娜餅屋就趁今年母親節、即日至5月14日推出全新的母親節蛋糕系列，以粉紅溫柔典雅的天鵝作為主題，猶如天鵝美麗優雅的姿態於花海中游泳，高貴優雅，貫徹主題的Sweet Swan高貴天鵝蛋糕造型，人手將粉紅色羽毛朱古力逐片貼上，外形超靚。另有女神媽咪、溫馨花語、牡丹花園、鮮果花園及紅心寶盒蛋糕供選擇，用上多款時令鮮果及討喜外形創作而成，媽咪見到都冧！如果大家是Cake Easy會員，還可享85折優惠。

繽紛花姿招展

提起人氣大阪蛋糕甜品店Mon cher，大家即時聯想到的必然是招牌的堂島卷，其實品牌除了卷蛋外，還有蛋糕系列，品牌在今個母親節推出全新的「花の母親節系列」，有花の頌、花の綻放、花の堂島卷和甜心女神（母親節版）4款蛋糕，當中的「花の頌」是杧果士多啤梨蛋糕，原味忌廉奶香綿滑，每層均有不一樣的甜蜜口感，加上糖花配件、食用花、朱古力珍珠等裝飾，華麗精緻；而「花の綻放」則是士多啤梨蛋糕，上層是原味忌廉和紅桑子忌廉，夾住原味蛋糕和士多啤梨果肉，外層加上糖花配件和桃粉色馬卡龍，賞心悅目。喜歡堂島卷的大可以嘗嘗「花の堂島卷」，香滑忌廉內有梨、黃桃、柑肉，加上鬆軟蛋糕，香甜不膩，綴以雅致色彩的食用花，優雅迷人。由即日至5月7日期間訂購，更享約9折的早鳥優惠。

愛的烘焙

本地唐餅老字號奇華除不定時推陳推新外，每逢節日均會推限定品或新品「贈興」，今個母親節，品牌於即日至5月14日推出節日限定「母親節禮盒」，以粉紅色的禮盒盛載住鬆脆可口的牛油曲奇、小紅莓牛油曲奇、士多啤梨牛油曲奇及蛋白杏仁趣寶，當中更印有「LOVE」字的心形曲奇及小花圖案的圓形曲奇，媽咪見到實冧！ 「奇華 Fans」會員更可以優惠價選購。