新加坡禁赤裸上身開騷　杜德偉轉玩透視誘惑

歌手杜德偉（Alex）的世界巡迴演唱會正式展開，昨晚Alex就在新加坡聖陶莎舉行首場演出，相隔近十年再次回歸新加坡舞台，台下的獅城觀眾難得見到偶像，反應都非常熱烈，有歌迷更感動落淚，Alex就在台上直言，十年時間太久，希望下一次毋須再等如此長時間，就能再會新加坡歌迷。

Alex這晚帶領觀眾，再一次穿梭他的音樂旅程，由八十年代出道的廣東歌，唱到後期推出的華語作品，包括《Because I Love You》《無心傷害》等，台下歌迷對Alex的杜氏情歌耳熟能詳，大家聽得如癡如醉。而他在台上亦有話當年，憶起要待自己擁有第一首國語歌後，才能到新加坡做宣傳，又想起跟當時同是新人的巫啟賢一齊上節目。狀態大勇的他身穿螢光黃色舞衣的他，勁歌熱舞連唱多首快歌包括《愛你的全部》、《快樂快燒壞》、《拯救地球》等，絲毫看不出歲月痕迹。其後他又換上牛仔造型，大騷音樂實力，自彈自唱《Go Go Cat》。去到演唱會尾聲，他以《脫掉》作結，由於新加坡禁止表演者在台上赤裸上身演出，所以他就改以透視裝獻唱，但無損歌曲氣氛，全場觀眾high爆，將整晚演出推到高潮。完場後歌迷亦不斷大叫Encore，他被歌迷熱情打動，原本沒有設定安歌環節的他，再度登場獻唱《信自己》。

一向重視家庭的Alex今次演出都有太太陪伴，不過兒子AJ就因為上學沒有同行，但他表示表演場地旁邊就是環球影城和水族館，笑言有點後悔未有帶同AJ。此行，他更大快朵頤，幾乎每天都品嘗肉骨茶和雞飯。而主辦方亦非常貼心準備新加坡著名的胡椒蟹和斑蘭蛋糕、榴槤等，演唱會後台猶如美食博覧，他透露完成巡迴演唱首站新加坡之後，接着會到澳門和內地舉行，亦計劃到台北小巨蛋開騷。