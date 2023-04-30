Subaru Crosstrek　配備最新加強版EyeSight 4.0

去年9月Subaru將旗下的XV車系正式改名為Crossstek，並連隨發表最新一代Crosstrek。隔咗半年，終於這款新車在日前正式宣布抵港。

新Crosstrek的最大特色是車載加強版EyeSight 4.0 智能助駕系統。首先是設在車頭擋風玻璃的偵測廣角鏡頭，已由原來2個增至3個之多，能更有效地偵測低速行人和單車。此外，系統內的多項功能，包括：主動車距控制巡航、線道維持置中、線道防偏離、線道搖擺警示、預警式煞車、防撞動力管理和起步提示，亦齊升級。

同時還將智能駕駛警示系統及倒車自動煞車輔助系統列為標準配備，令行車安全提升到一個新的安全水平。前者通過紅外線攝像頭和臉部識別技術來監控駕駛員，並在系統檢測到他/她分心時提醒駕駛員。後者則能在以1.5至15km/h的速度倒車時提前偵測危機，並在需要時自動施加制動以防止向後碰撞。