薛家燕憶為地鐵通車拍廣告　天價酬勞嚇窒黎耀祥

薛家燕和黎耀祥在昨晚（29日）播出的無綫節目《馬時亨‧香港情》擔任嘉賓，和主持馬時亨暢談昔日與交通有關的趣事，以自身經歷見證香港交通史變遷，期間薛家燕說在1979年和梁醒波為地鐵通車拍廣告，並自爆當年的酬勞是3千元。翻查資料，當年一個位於市區的400呎單位，售價約為20多萬港元，難怪馬時亨與黎耀祥驚嘆酬勞豐厚！

薛家燕八歲開始童星生涯，她說陳寶珠是當年「七公主」中，坐得最多來往港九的小船「嘩啦嘩啦」的成員：「當時應已有渡海小輪，但去到半夜就冇得搭，咁就要坐嘩啦嘩啦過海。嗰時寶珠姐住香港區，我哋片場好多喺九龍，所以收工只要一過咗十二點，佢就要趕去搭嘩啦嘩啦，佢仲話：『好似3蚊定唔知5蚊一個人』」，馬時亨聞言即大嘆：「好貴！」

薛家燕續說當年就算盛裝打扮去開工，仍會選擇坐渡海小輪過海：「嗰時每年有個叫『十大明星』嘅頒獎典禮，我哋個個就着晒盛裝坐小輪過去大會堂度攞獎，好多影迷跟住。」她說當年很享受看海，但切忌拿出相機拍照，否則場面一發不可收拾：「嗰時有少少名氣啦，你出嚟一影相，成段路程都係咁影相架喇。」她說最難忘是坐飛機出國：「嗰個年代唔係咁多人有飛機坐，嗰時出外登台真係有幾百個fans送機，仲拍埋新聞片，上埋架飛機揮手講bye bye，你話幾巴閉，哈哈！」

薛家燕還提供1967年自己坐飛機時的盛況片段，片中見大批粉絲送機，戴著黑超的她，向在場粉絲打招呼兼握手。當年家住鑽石山的她，又分享了與飛機超近距離接觸的趣事：「啟德機場得一條跑道，佢哋降落時係經過大磡村，轉返轉頭先出番去啟德機場，嗰時係要block晒啲位唔畀行人同行車。」