改編自著名電子遊戲、由Chris Pratt與Anya Taylor-Joy聲演的電腦動畫《超級瑪利歐兄弟大電影》(The Super Mario Bros. Movie)大受觀眾歡迎,上映第4周後本周末估計將突破10億美元(約78億港元)票房,成為全球疫情後第5套過這個界線的電影。

之前4套是《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)、《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick)、《侏羅紀世界:統治霸權》(Jurassic World Dominion)與《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)。