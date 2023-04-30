金子由紀 走出舞台露F奶

自古成功在嘗試！敢於跳出舒適圈，接受唔同挑戰，先有機會突破自己，迎嚟豐盛人生！喺日本寫真界，唔少女優都好識得諗，嘗試喺唔同嘅演出範疇發展，就好似今日為大家介紹嘅金子由紀，就由舞台界轉戰寫真界，並成功以一對巨乳吸引到觀眾注意！

纖腰配巨乳

近年有唔少寫真女優都係來自舞台劇界別，好似長月翠同安倍乙，唔止個樣生得精靈可愛，仲有一流身材。至於現年25歲嘅金子由紀，喺投身寫真女優行列之前，亦係一位舞台劇演員。講真由紀都幾啱演戲，事關佢嘅面上帶住楚楚可憐嘅柔弱氣質，演苦情戲最啱，而且笑起上嚟好可愛，姣起上嚟又勁誘惑。身材方面，由紀個子唔高，只有5呎2吋，體形纖巧得嚟又有前有後，而且條小蛇腰只得22吋，令上圍對白滑F奶顯得更凸出！

雙線發展

喺上年年尾加入寫真界嘅由紀，好快推出首隻碟《First Kiss》，因露出度高，成功吸引到唔少寫真迷關注。講番阿妹嘅背景，佢曾經以早瀨小春為藝名做過Cosplayer，之後喺舞台界活躍，演過《白與黑之忘年會》等劇目。後來佢覺得單線發展好難提升人氣，於是決定豁出去，喺鏡頭前騷身材，實行雙線發展！由紀話，拍寫真令佢發現自己有好多方面要改善，例如跳舞技巧，事關拍攝過程需要展示一下性感舞步，所以未來會加強呢方面嘅訓練，務求令支持者睇得更開心。阿妹咁識得為粉絲着想，抵讚！