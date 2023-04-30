情慾「磚」場 誘惑沒法擋

講起磚頭，大家有乜嘢聯想？除咗起屋同裝修之外，仲會令好多男士想入非非，事關喺磚頭英文「Brick」嘅前前後後加個字，當堂變咗另一樣嘢，想知？即刻開估！

Brick House 大碼女郎

女人嘅身材點先叫夢幻？據聞有美國男士聲稱「Brick House」先稱得上係頂級靚偈，意思係指身材豐腴而又顯得玲瓏浮凸嘅大碼女郎！姑勿論大家認唔認同，但可以肯定呢種女人一定係胸前偉大，咁乜嘢Cup數先屬於巨乳呢？日本網站sirabee喺幾年前做過調查，喺眾多受訪男女眼中，巨乳嘅入門Cup數係D，唔少女士仲話呢個Cup有個優點就係能夠買到可愛風嘅胸圍喎！

Laying Brick 砌磚遐想

假如女友同你講好想「Laying Brick」，千祈咪以為佢想搵你幫手砌磚，查實佢講緊情色俚語，意思係想曳曳，仲要係好多次，多到男士腳軟嗰種！同Brick相關嘅情色俚語仲有「Brick Position」，意思指女伴好似「死魚」咁，喺曳曳過程中零反應，感覺同舊磚頭搞嘢冇分別。

《Brickhouse Babes》 肉光四射

既然美國男士咁鍾意「Brick House」，自然有片廠炮製以呢類脫星為主題嘅四仔，代表作首推Score喺2022年出品嘅《Brickhouse Babes》。顧名思義，片中嘅脫星都係身材豐腴之輩，包括Molly Evans、Stassi Rossi、Korina Kova等等，特別係擁有一對純天然34JJ爆乳嘅超Cup脫星Molly Evans，喺近年聲勢十足，所以即使呢套四仔毫無劇情可言，依然有咁多人Like。

同場加映：巨乳裝修工

乜嘢人會接觸磚？除咗建築工之外，小弟仲諗起一班嚟自AV界嘅裝修工，分別係35G嘅北川愛莉香、33G嘅逢沢琉琉、33D嘅櫻美雪等巨乳女優，事關佢哋有份參演由AV片廠NEXT喺2020年推出嘅《打電話給裝修公司卻了幾個肉感美女……》，而影片仲被日本AV迷稱為神作添！故事講述AV男優嘅屋企要大執，裝修公司特別搵咗6位胸懷巨乳嘅女師傅上門開工，仲附送埋一王六后嘅火辣情慾體驗，有咁貼身嘅服務，都算唔話得。