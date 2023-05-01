【是日通勝】

農曆三月十二

癸卯年 丙辰月 己未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：下午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：理髮、結網、飾垣

忌：安床、成服、動土

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：12、20、48

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：保持樂觀，不亂發脾氣，身心健康可受益！

金牛座：事業運強，做好本分，不愁沒有人給予機會。

雙子座：享天時地利人和，事業發展可望更上一層樓。

巨蟹座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

獅子座：愛情運上升，單身者可迎來一段美好緣分。

處女座：職場上要安守本分，低調不越界才可自保。

天秤座：運勢平平，只要實事求是，事業可重回正軌。

天蠍座：運氣勝人一籌，宜保持低調，勿得意忘形。

人馬座：愛情運欠佳，不改變被動心態，難打破悶局。

山羊座：原諒人是要勇氣，伴侶是一時之失，勿介懷。

水瓶座：謀事忌粗枝大葉，忽略細節易衍生大堆問題。

雙魚座：好好錫住靈魂之窗，不要長時間玩手提電話。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）馬 事業旺

（跌）牛 是非多

鼠：有伴侶者易起衝突，包容與忍讓可化解。

牛：是日沖煞，工作運差，易陷入明爭暗鬥。

虎：已婚者要自律，缺乏尊重會觸怒另一半。

兔：求財要親力親為，不要旨望天降橫財。

龍：健康運平平，留意飲食均衡，不可偏食。

蛇：身邊小人多，做事勿高調，以免惹麻煩。

馬：腦筋轉數快，懂得在職場上爭取表現。

羊：自信心強，工作表現佳，成績有目共睹。

猴：單身者要帶眼識人，以免被爛桃花所傷。

雞：待人接物要有分寸，諸事八卦易惹麻煩。

狗：投資忌輕舉妄動，做好風險評估有幫助。

豬：抵抗力下降，身體易出問題，注意休息。

【暢所欲言】（堪輿學者元海）

暮春三月穀雨天，紅艷一枝獨自憐

中華文化的廿四節氣，從古到今，給我們在季節五行的應用上提供參考。

廿四節氣已過了第六個節氣「穀雨」，好快就到下一個節氣「立夏」，代表夏天正式開始。「穀雨」是春季最後一個節氣，正所謂「雨生百穀，萬物逢時」，「穀雨」的告別代表春天將完結。

根據五行理論，春天代表木盛季節，而春天慢慢離開，受木影響會稍好轉，但適逢流年木多，仍不能掉以輕心。在我的客人中，多出現心血管、肝和肺等問題，我經常說的理論是，寧可不足，不宜太過，同樣做任何事也不能去到盡，得不到平衡就應互補不足。當然，如能找位師傅診出你的五行缺了甚麼，多了甚麼，簡單從日常生活衣食住行去補充，如再有問題，可檢查自己現所處於甚麼大運中，就算大運可以，每年流年運也有所影響，只要了解自己生於甚麼季節，很自然找到小小對應方法。

「立夏」將至，代表夏天來了，天氣開始燥熱，那時瓜果當令，難道仍在吃火鍋？所謂不時不食，禍從口入，陰陽平衡是要多加留意，才能身心康泰，風光可待更長久。

如果五行木多人士，在顏色方面可多用白色，因白色代表金，亦可帶些金屬飾物，減少身邊植物，或把書籍雜誌收藏起來，不要放在自己所屬宮位為要。