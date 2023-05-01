鄧麗欣望低調拍拖拒認愛　生B隨緣唔結婚都得

藝人鄧麗欣（Stephy）經歷過失敗的戀情，至今依然「勇字掛心口」，坦言對愛情依然充滿憧憬，不過卻打趣日後「打死唔講」。只要兩個人感情昇華，她絕對接受不婚的相處模式，但對於孕育下一代則聽天由命。

Stephy與馬志威昔日同經理人公司，卻全無合作機會，當二人各自離巢後緣分卻讓他們巧妙地遇上，於新片《12日》內扮演一對感情生變的夫妻，Stephy更因為這段感情走上了自毀之路！談到這場重頭戲的拍攝，她笑說：「呢場戲拍到我好心痛自己嘅角色，因為佢竟然絕望到想離開。導演安排咗喺最後一日先拍，情感堆積咗咁耐加上係獨腳戲關係，真係拍得好難受同辛苦。」馬志威靦覥接口：「佢一行落嚟，就指住我係咁鬧，話最衰都係我，搞到我即刻諗做錯咗咩呢！」

今次上演一段現代愛情故事，難免勾起二人昔日感情生活。曾於劇集《三十而已》內扮演渣男的馬志威，卻坦言很怕與愛侶爭吵：「現實生活中我冇做過負心漢，最多都係自己發忟啫，試過匿埋自己打牆囉。」想不到Stephy感同身受：「細個時試過同男友講分手，佢同樣咁做，搞到我好驚，因為唔知會發生乜事，唔知對方情緒跟住會去到邊，所以我全程匿埋喺房唔出嚟。」

雪卵？過晒期嘞！

身為黃金盛女的Stephy，上兩段感情都被迫「公諸於世」，然而她未有因此嚇怕：「有乜好驚？只係希望拍拖再低調啲，或者唔講畀大家聽，我依家講咗先，以後乜都唔會認嘞。（愛情呢個課題好難？）係，因為牽涉兩個人，而且充滿變數，但難歸難，唔好諗太多，愛情本身係好正面嘅詞語及感覺，應該去好好享受。（拍拖可以唔結婚？）係，唔應該畀社會框架限制，兩個人嘅相處最緊要係彼此感情。我都喺度探討緊婚姻嘅重要性、建位一個家庭究竟需要啲乜，點解要結婚先？為咗生小朋友？我好佛系嘅，上天畀到（BB）我咪要囉，但唔會刻意去強求。（雪卵？）有考慮過，但冇咁做，依家已經唔使諗，過晒期嘞，哈哈！」馬志威則有交往多年的女友，當打趣何時有「好消息」公布時，他大賣關子：「學Stephy話齋，適當時候咪講畀大家知囉。（結咗婚？）未！」