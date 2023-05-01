娛圈單打︱女大真係十八變　 男仔頭變靚學霸

大家一定記得星爺經典電影《長江七號》，當時年僅9歲的徐嬌反串飾演星爺兒子，舉手投足盡是帥氣小男孩模樣，讓觀眾知悉她本為女兒身後驚訝萬分；豈料更令人驚訝的事情還在後頭，徐嬌唔止女大十八變，仲搖身成為最美學霸！

徐嬌2013年宣布赴美留學，最終因疫情關係，斷斷續續花了7年時間才大學畢業。她日前晒出在ArtCenter College of Design（藝術中心設計學院）的畢業典禮花絮照和影片，並於微博公開絕密成績表，修讀的6個學科包括電影歷史等全部考獲A級，GPA更達3.958，難怪小妮子雀躍萬分。相信星爺這位哎吔老竇，看見「愛兒」如此爭氣也會老懷安慰。

小妮子也確實叻女。儘管9歲已經憑藉「最小星女郎」之名片約不斷，但她並無因此飄飄然，反而深明學海無涯的道理。即使拍戲犧牲了寶貴的童年讀書時間，長大後亦不斷彌補，不僅在美國讀書成績優異，她同時習得一口流利韓語；又一度因為接演台灣導演電影，特別在當地短期就讀中學，學習和適應當地口音，非常認真和勤力。

其樣貌更是愈發俏麗，現年25歲滲出陣陣仙氣，跟當年的男仔頭完全是兩個模樣。演技更早在《長江七號》已得到認證，先後獲得多個新人獎。星爺揀女有一手，從此又可見一斑。

最近星爺開通社交網搞作多多，網民紛紛盼望他和徐嬌「兩仔爺」再續前緣，在電影或其他領域繼續合作。助手田雞曾透露星爺對演戲仍有團火，說不定5年後便會出山，屆時徐嬌30歲，可塑性必定更大。