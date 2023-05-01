東方日報C1：姜濤憂爆脫粉潮　諗定由零開始

男團MIRROR人氣王姜濤昨日24歲生日，數以萬計的粉絲「姜糖」昨日在全港展開大規模應援活動，應援總壇「姜濤灣」更出現萬人空巷的震撼場面！拍戲至清晨的姜濤昨日在零預警下，驚喜現身後援會舉行的慈善步行活動，並發表深情感性的「生日講話」，稱曾因在頒獎禮的脹爆暴走演出被狂批，一度以為會出現「脫粉潮」要由零開始，衷心感激「姜糖」的不離不棄！

為英皇新片《盜月者》趕工的姜濤昨日24歲生日，昨日清晨時分終於煞科，獲劇組送上蛋糕慶祝，他開心得跳上工作人員身上，由對方背着他跑街。雖然開工至清晨7時，但他依然精力充沛，並驚喜突襲由「姜濤香港後援會」在科學園舉行的重頭生日應援活動《Keung To Charity Walk 2023》慈善步行。逾6,500名「姜糖」參加活動，部分更是來自日本、澳門、美國、加拿大、澳洲及英國等地，大會安排6架印有「姜濤生日快樂」的雙層巴士接送參加者到現場，會場有多個打卡位，包括「小姜姜」不倒翁及3米高的「小濤濤」充氣娃娃等，現場猶如嘉年華。

在零預警下，姜濤昨午2時驚喜現身引起騷動，台上笑說出場前在大樓俯瞰現場時，被眼前的墟冚場面嚇倒，他指雖然清晨7時才收工，但見粉絲精心籌備有意義的活動，即使多累都要出席支持，他笑言：「生日好似節日咁，我仲喺度㗎！真係由細到大未試過咁多人同我過生日，以往雖然都有幫我慶祝，但今年係第一次用咁嘅形式同大家見面。本身唔知嚟到要講啲咩，呢個場合咁齊人，我唔想嘥咗呢個機會，同大家講多少少嘢。」

接受批評：我需要進步

發表「生日講話」的姜濤鮮有地作感性分享，表示一度以為會出現「脫粉潮」：「冇諗過今年年頭發生咗好多事之後，你哋仲喺度，我有心理準備，我可能需要重新嚟過！就算你哋可能因為一啲事，而唔支持我要離開，我都唔會唔開心，因為確實好多事情冇做得令你哋覺得驕傲，但你哋仲喺度，多謝！」台下「姜糖」叫喊聲此起彼落，高聲疾呼不會離棄，而他所指的事件應是在叱咤頒獎禮上被批瘋狂跳唱及身形暴脹。

繼續深情分享的姜濤再發揮「謙虛姜」作風，直言面對任何評論都勇於接受：「雖然外界對於我有好多評論，相信無論我或大家都好，永遠都係好團結地一齊進步，希望喺人生道路上搵到可以進步嘅方向，因為冇人係完美。其實我唔係咁好嘅人，我都好需要進步，可能大家將我擺喺第一位，但我希望大家將自己擺番喺第一位，多啲照顧自己。我希望大家將我變成一個睇住我大嘅小朋友，有唔好嘅地方要多啲同我講，因為我唔希望生活喺一個讚美嘅環境。」之後全場大合唱生日歌，姜濤感動得即用手機拍攝，並即興唱《蒙着嘴說愛你》。

「姜糖」圍堵銅鑼灣

姜濤今年的生日應援活動比往年更加鋪天蓋地，其後援會在應援總壇的「姜濤灣」（即銅鑼灣）設下6大應援廣告打卡位。過百名「姜糖」昨午在屈地街電車廠搵「23+1姜濤號」打卡，然後乘搭3架「姜叮」直抵「姜濤灣」，與姜濤合作ViuTV劇集《季前賽》的小演員「晴晴」楊千攸亦在現場。「姜糖」乘搭「姜叮」時接連狂呼「姜濤生日快樂」，部分未有上車的粉絲則在街上高舉應援手幅。電車到達「姜濤灣」後，怡和街附近的商場及大廈外圍全被「姜糖」圍堵，出現萬人空巷的震撼場面，他們情緒高漲地迎接「姜叮」駛至，現場水洩不通，更見有執法人員在場戒備。而姜濤母親亦有神秘現身，以手機拍下現場的盛況。

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