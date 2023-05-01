林家謙任嘉賓　林宥嘉曾患腸躁症：孩子剛出世

台灣歌手林宥嘉相隔4年，再於香港舉行一連3場演唱會，昨晚（30日）尾場紅館座無虛席，一眾藝人包括魏浚笙、黃妍、Winka及芯駖@COLLAR紛紛現身捧場。林宥嘉繼續落力演出冧爆歌迷，甫開場已承諾要給大家意想不到的驚喜：「跟大家分享音樂同我，一起開心一齊喊！」嘉賓林家謙登場時，氣氛登頂，家謙更當眾幫林宥嘉整理衣扣，二人接着合唱「家謙出品」、從未正式灌錄的歌曲《瑪利晚安了》，事後林宥嘉謙稱：「這歌如果由你唱，一定是another hit song，不過你讓我先唱了！」家謙即接口：「這首歌

粵語及國語版本都係屬於林宥嘉！」全場尖叫聲不絕。

家謙又重提去年自己個唱謂：「當時發生了點事情，幸而跟你通了電話，分擔及鼓勵了我！」此時他掏出一盒朱古力，取其諧音「祝福你 」送給林宥嘉，相當窩心，而林宥嘉說：「你是我有史以來第一位嘉賓。」家謙即大叫「YEAH！」。林宥嘉又笑謂：「紅館冷氣很強，我突然想到，如果每年夏天都來開演唱會一定很舒服。」引得全場發笑。

其後林宥嘉高唱廣東歌《壞與更壞》後，向台下說：「希望你們天天開心 。今次演唱會團隊很多香港人，所以我是『返香港』，而不是『來香港』，主場一樣。」他又主動提到自己早前患上腸躁症病：「生病做不出專輯，平日食得很少，有時青菜也不能，當時孩子剛剛出世，我卻未能負起爸爸、丈夫及歌手的責任，試過很多治療方法，壓力看不見，卻又打不走它，看了很多醫生，但最後靠寫日記痊愈。」

完場後林宥嘉於後台開香檳及受訪。他坦言：「每場完騷都得累，返酒店告訴自己要趕快休息，不想影響明天的演出，幸而覺得3場演出都OK。」他又指答應了家中小孩帶香港點心回台灣：「雞蛋仔，但擔心帶回去已不好吃，看明天遇到甚麼，可以給他們帶回去吧！」問到為何太太今次不能陪他來港，林宥嘉答：「小孩要上學嘛。」

問到他是否真的計劃每年夏天來香港開騷？他坦言：「要看有沒有機會，當然我也想與香港朋友分享我更多的歌曲。」他又搞笑自爆：「我第一天去了紅館附近的茶餐廳，聽到「阿姐」（侍應）講林宥嘉，我以為她們認得我，但原來她們只是在討論這幾天誰在開演唱會，因為會多很多生意。」至於患上腸躁症病，林宥嘉表示：「我不是醫生，但生病學到了一點知識，例如壓力大時不要食高纖維食物，很容易拉肚子，如果只食肉身體又易攰，這時就用梳打粉沖水來喝，這對抗癌亦有幫助。其實生病學到一生受用的事，現在我有故事可以告訴大家，學懂感恩，不要只覺得自己倒楣，打個比喻可能覺得很多事情不順，但想想回家還有熱水洗澡，已很捧！」