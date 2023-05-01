離奇！宣布與張丹峰離婚　洪欣自爆畀人狂Del Post

藝人洪欣同內地演員老公張丹峰自2009年傳出婚變後，二人關係一直都係網友關心對象，今日（1日）凌晨3點幾，洪欣突然宣布結束14年婚姻：「我和張丹峰不再是夫妻關係」震驚網友！由於過去男方多次被傳出軌經理人畢瀅，令網友多番揣測，孺後張丹峰亦貼文證實二人要離婚：「對，不過了」，佢仲疑似情緒失控，連續回應網友外，經理人畢瀅亦緊隨發聲。

張丹峰喺洪欣宣布離婚後1個小時，就發文tag對方：「對，不過了」證實二人已經分開嘅消息。此外，最離奇嘅係，洪欣其實從凌晨2點幾開始，一共發足3次離婚宣言，後來先解釋：「某人一直刪我微博」令讓外界懷疑係張丹峰「做手腳」，但佢本人就反擊：「你哪隻眼睛看到我刪了？」之後畢瀅今早亦急急發文，似係想撇清自己小三身份：「兩位老師，吵架歸吵架別拿離婚開玩笑，這麼發展我真是說不清了 @張丹峰 @洪欣 ​​​」劇情反轉再反轉。

面對網友留言「和畢瀅過嗎」、「所以是刪不過來了才回應的嗎」等，張丹峰亦通宵回擊，言詞更見失控：「和你過了，怎樣小蒼蘭（網友名字）」、「我只會罵造謠誹謗的人，麼麼噠（內地用語，表示錫錫）」、「你哪隻眼睛看到我刪了，sx（普通話粗口諧音）」精神狀態令人擔憂。

而呢段姐弟戀，自張丹峰於2009年被拍到同經理人畢瀅喺同一間房待7小時後，就已爆出出軌風波，女方甚至着埋睡袍由房入面走出，連佢工作收入都係匯到畢瀅帳戶。事件愈鬧愈大，最後畢瀅否認並引疚辭職，但近月卻被發現依然為張丹峰打理工作事宜，更曾爆出疑似張丹峰同畢瀅嘅結婚領證註冊資料等，三人關係更見模糊。