泫雅谷盡來港開「全女騷」　感動爆喊又踎又跳

韓國天后泫雅、組合Lolly Talk、歌手吳家忻（kayan9896）、張蔓姿、張蔓莎、KALAI家麗、張天穎（Jaime）及澳門DJ組合NAMXSIS，昨晚（30日）現身西九文化區為全女班音樂祭《SPACE MUSIC FESTIVAL》擔任表演嘉賓，吸引大批樂迷到場欣賞。kayan9896率先打頭陣，獻唱3首歌曲包括《Be around》、《Not too close》及《Think I’m in love》為音樂會揭開序幕。之後有一身低胸短裙打扮的張蔓莎出場，一口氣獻唱《到時見》、《剎那的》、《未算壞》及《甜蜜在十點五十九分前》，她大讚現場氣氛十分好，又提醒觀眾要將尖叫聲傳到中環那邊也可聽見。緊接輪到穿上黑色Bra Top、牛仔外套的張蔓姿登場，Fit爆身材非常養眼，首次演戶外騷的她當唱到《深夜浪漫》時，現場觀眾亮起手機燈製造出一片燈海，令她感動得表示想喊。

音樂會中段有組合Lolly Talk出場，在台上又唱又跳活力十足，她們表示4月30是她們的特別日子：「因為上年今日，我哋以Lolly Talk身份第一次表演，好開心由小場地跳上呢個大舞台。」

來到壓軸嘉賓韓國天后泫雅出場，頭戴Cap帽、穿上白色吊帶短裙的她，健康得來又性感，甫出場即引來全場尖叫。她先以一曲《I’m Not Cool》將現場氣氛推高，完成後即以廣東話向大家打招呼：「多謝，大家好，我係Hyun Ah！」令歌迷開心不已，再以韓文表示很掛念大家：「好耐冇見，大家準備好同我一齊玩未？嚟緊我仲準備咗幾首歌，如果可以的話我都想同大家一齊唱，我哋一齊唱！」之後便清唱了幾句，台下粉絲即跟着唱，而整晚又跳又唱瞓身演出的她，賣力之餘亦相當窩心，其間不停與歌迷互動，當台下歌迷遞上手機，她便立即拿起並與大家大合照，見有歌迷開心得感動落淚時即踎低身慰問毫無架子，又會向歌迷派心、飛吻兼跟大家説「I love you」，將音樂會氣氛推到最高，最後她以一曲《BUBBLE POP》為音樂會畫上完美句號。