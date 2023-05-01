周杰倫難捨愛女到港開騷　父女情感動大S：好帥

台灣天王周杰倫（周董）將於本月在香港舉行《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023》，因疫情致個唱一拖再拖，今次終於開騷當然更受注目，而現時為個唱準備中的周董，百忙中也不忘向幼女Jacinda，可見念女心切！近日周董分享做「奶爸」抱女行沙灘的照片，他留言：「爸爸要去演唱會了，先再多陪一下。」父愛爆燈，令好友小S（徐熙媛）不禁留言：「好帥的一句話！」大批網民更大讚周董超可愛，更是超級暖爸！

正因為周董來港開騷，竟有有遊艇公司為吸引買不到飛的歌迷，開設$698一位的船P團，等粉絲在船上「欣賞」周杰倫演唱會，參加者將於遠距離在中環對出海面上，邊開P邊聽周杰倫唱歌，開騷當晚7點玩到11點。遊艇公司社交平台顯示，每位收費$698，18人成團，包小食、飲品、紅酒、白酒和氣酒，並表示若不成團，先前的落訂將全數退款。

另外，周董在社交平台分享著名畫家畢加索的作品《Portrait of Dora Maar》的相片，留言求教：「有些藝術家一輩子在求新求變，有些人不變應萬變，請問如果已經是第一名的人要怎麼變？」迅即引起網民意見不一，有些網民狂批周董語帶輕狂，但有些卻認為周董十分有資格說這番話，他只是交流討教而然。面對眾多評論，周董再發文稱：「沒有周氏幽默的朋友們，請別來我的地盤。因為高處不勝寒。在圈子那麼久了，總是有在吠的，不過第一名而已，有甚麼呢？對吧？」