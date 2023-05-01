打邊爐幾時都得　又喺時候試新野

香港人對打邊爐的熱愛，幾乎和自助餐一向咁有人氣，四季都咁啱食，近日經常下雨又潮濕，偶然戶暖還寒，和成班朋友圍爐食火鍋都不知幾爽，近日又有火鍋店和新品登場，靚湯底配高質食材，想吃就要約朋友喇！

微熏酒湯底

吃火鍋配啤酒似指是指定動作，深水埗新開的邊敍邊醉就直接以酒入饌打造招牌湯底。啤酒胡椒豬肚雞鍋就以港式配搭設計，啤酒麥香和配料相當夾，更有去油解膩作用。紅酒番茄牛尾鍋從羅宋湯和牛尾湯吸取靈感，加入紅酒提升香氣。清酒邊醉海鮮鍋選用日本男山清酒，配日本昆布、木魚花和檸檬，再加大量貝類和海鮮，清香清爽。花雕藥膳鍋選用紹興花雕酒加藥材製作，配筋𦟌和雞肉，最是滋補。配料方面，特色的有黑松露鮑魚餃、花雕醉雞餃、本地騸牯牛皇等選擇，吃過火鍋後再來一口紅糖糍粑、冰粉或自家製柚子雪葩等，即時消滯解膩。

川港融會

四川麻辣火鍋店廣受歡迎，銅鑼灣火鍋店山止川行結合川式和港式風味，招牌的麻辣湯底以20種以上香辛料炮製，香麻辛辣。另外還有番茄湯鍋、椰子雞鍋和各式滋補鍋選擇，配合騸牯牛、安格斯牛小排、鮮鮑魚、蟶子等肉類和海鮮外，吃麻辣火鍋必吃的蜂巢豆腐、萵筍、功夫薯條川和黃金炸魚皮也有供應，內臟有冰川鵝腸、管廷、鴨血和黑毛肚，再加上不同的川味小菜、涼菜和刺身，就算唔食辣都有好多選擇。

放題激賞

精打細算的港人，最愛抵食的火鍋放題，牛摩早前進駐調景嶺開分店，以日本鳥居造型設計自助放題區，再加上新店獨有的特大牛摩湯鍋作牆飾，夠晒搶眼。因應新店，由現時至5月7日惠顧調景嶺分店，入座即可免費參加幸運輪大抽獎一次，頭獎是$100星聚禮券，並可即日惠顧時享用。另外，指定會員惠顧正價90分鐘火鍋放題，即可帶同1位高120厘米以下及12歲以下的小童免費任食，感覺更抵。

清新果香

臨近夏天，最愛清爽的口味，溫野菜近日推出全新湯底和日本直送配料，清新柚子檸檬湯富骨膠原湯底和果香，湯底冷凍成玫瑰花狀，待熱溶後放入豚肉享用，鮮香味清。另一款以牛油生菜和紅心蘿蔔砌成的溫野菜鍋，可揀骨膠原柚子鹽湯底、完熟番茄清、秘傳月見壽喜湯或藥膳湯等。同時間，指定分店推出期間限定的青森黑毛和牛肩脊肉及北海道黑毛和牛肩脊肉放題，配合新款湯底，品味更佳。

烤魚雞煲到會

想在家慢慢食但又怕買料洗切，本地品牌陀地廚房早前推出多款雞煲烤魚口味到會套餐，雞煲包括香辣、招牌麻辣、台式三杯雞、養生麻油口味，烤魚有香辣、川椒麻辣、香濃番茄及泰式冬蔭公選擇，另外也有金湯酸菜魚，客人可選4人、8人或12人分量，揀選烤魚或雞煲後，還有多款豬、牛肉、小食、丸類拼盤、蔬菜拼盤、粉麵飯和飲品等，讓你慢慢打邊爐，於5日前落單更可享早鳥優惠。