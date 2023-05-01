【買爆日本】提前放寬入境　教你日本「掃平嘢」

為迎來日本黃金周長假期，日本政府已提前取消所有入境限制，即日起不用再出示針紙或檢測證明，換言之沒打針，也一樣可飛日本了！

大家久沒血拼，一定急不及待想「買爆」日本，不過日本購物，同樣可精打細算，以下幾個購物貼士，不但可幫你省錢，也可強化你的購買力，讓你買得更開心：

（1）金券店．買劈價票

日本金券店，就是專營收購及轉售門票的商店，最初是主力賣JR及私鐵車票為主，現在售票範圍已包含主題公園門票、演唱會門票、高速巴士回數券、電影預售、美術館門票及禮券等，由於這些門票，大都因為原有者在預購後，因個人理由沒法使用而放售給金券店的，故此再售出價可低於原價至少10%，有效期限愈短就愈便宜，而且金券店大都有外幣兌換服務，故此可往兌換日圓，順道掃平票。

（2）業務超市．貨多便宜

一般超市主要客戶為家庭，但業務超市目標客戶卻是營商餐廳，給它們供售原材料，由於它們入貨量大，出售商品分量也大，而售價也特別便宜，故此吸引不少普通市民前往購買，外國旅客最適合前往購買手信。如酒店附近沒業務超市，只有一般超市，相對來說超市貨品仍比日本隨處可見的便利店便宜。

（3）暢貨中心．掃舊款貨

日本暢貨中心也就是香港人最熟悉的Outlet，在那裏可買到很多著名品牌的便宜貨，但不是商品有問題，而只是庫存過多而要清倉的前季貨品，又或略有瑕疵，但不影響使用的商品，故此絕對是「執寶」好地方。

（4）生鮮食品．特價時段

日本超市習慣，是每逢傍晚時段，都會把當天仍未出售的生鮮食品，包括刺身、壽司、便當等，都會貼上「特價貼紙」促銷發售，有時可半價，甚至可便宜至一折。但各家超市特價時段略有不同，而且即使等到，受歡迎食品也可能早已賣光，故此是否值得專心等待，請自己考慮。

（5）免稅商店．合併免稅

從前日本商品，會分為一般商品，以及消耗商品，即是食物、飲品、化妝品等，兩類貨品要各自購買滿5,000日圓（約HK$288）才能免增值稅（VAT）。但從2018年開始，兩類貨品已可合併退稅，但一定要在有免稅購物服務的商店購買，而旅客必須出示護照，稅額才能即場扣除。商品退稅後會以專用袋包裝，退稅購買紀錄資料，亦要於離境時交回海關。

（6）一年兩次．換季促銷

日本通常一年兩次，包括1月初新年，及7月初暑假，各大品牌商店都會有大促銷，各家店折扣不一，但一般熱門商品都會極速售罄。如能等待至促銷結束，緊接便會是開倉大減價，是掃便宜貨大好機會。

而在日本新年期間，各店家亦會發售考驗你運氣的「福袋」，袋中商品隨機組合，你隨時有機會以1萬日圓「蔗渣」價錢，買到超逾3萬日圓的「燒鵝脾」筍貨，故此新年福袋很受歡迎，甚至要預先排隊購買。