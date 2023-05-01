【5月大件事】同媽咪食咩好？中西饗宴慢慢揀！

要數5月有咩大件事，非母親節莫屬！巴絲打度掂Book定位未呢？今日介紹的中菜以靚裝上乘食材供應上海菜的鬧市食府，同媽咪行街Shopping之後至開餐慢慢歎。另一間位處湖畔的優雅西餐廳，最啱高雅又愛西式美饌的媽咪。

名園歎淮揚滬菜

好多人都喜歡淮揚滬菜，而以中國四大名園來命名的「个園竹語」，雖置身於廣東道大型商場內，但踏入餐廳大門，猶如走過「隨意門」，進入名園之中，環境雅致，餐桌之間空間感十足，開揚舒適又具私隱度。今個母親節，餐廳大廚特意為一眾媽咪設計了多款節日套餐，於5月1至14日供應，有4位、6位，甚至10至12位用之選擇，大小家庭都可以揀到心水餐單！4人套餐有多款招牌菜，包括黑松露煙熏溏心蛋、揚州清燉獅子頭、京葱燒海參、松鼠桂花魚及慢燒煙熏脆皮雞等；而超級豐富的10至12位套餐更有多款前菜及招牌名菜，好似蜜汁脆鱔、糖醋小排骨、清炒野生河蝦仁、火膧雞燉餛飩湯（需提前預訂）、上湯龍蝦燒年糕、松鼠大海斑等，還有上海生煎包、加入養顏燕窩的燕液甘露等，另6位及12位分別送一瓶及兩瓶Shiraz紅酒，與喜歡歎上海菜的媽咪小酌慢嘗精緻美味的佳餚，滿足味蕾又氹到大家歡喜，雙贏！

瀑布旁嘗精緻菜

想和媽咪食高質西餐？位於香港公園內、擁瀑布美景的小白屋湖畔餐廳Pondside或許能討得媽咪歡心。餐廳由於置有落地玻璃映襯獨有的瀑林園林景致，自開業以來均是城中炙手可熱的打卡餐廳之一。今個母親節，餐廳推出5道菜套餐，前菜有清酒鴨肝、意大利雜菜湯、白酒煮青口，主菜有香煎太平洋比目魚柳、美國極上肉眼扒及木箱燒原隻三黃雞（兩人用）之選，又有黑胡椒士多啤梨沙巴翁甜點。當中的清酒鴨肝，大廚將淡淡清酒香滲入嫩滑豐腴的鴨肝中，散發陣陣香氣，入口細嫩甘香，喜歡小酌的媽咪不妨呷一口紅酒搭配，平衡細膩，令人滿足！而經典的人氣菜式木箱燒原隻三黃雞，燒得皮脆肉鮮嫩，肉汁豐富，佐酒一絕！此外，餐廳有自家蛋糕品牌Pondside Pâtisserie，由經驗豐富的糕餅大廚Ken師傅主理，他特別於即日起至5月14日推出精緻的蛋糕Rosy Heart（需4天前預訂），即白朱古力玫瑰慕絲士多啤梨夾心餅（1磅）。心形蛋糕鋪上珍珠項鏈，綴以花花威化作裝飾，絲滑的白朱古力慕絲混合了清香糖漬玫瑰花瓣，配以酸甜有致的士多啤梨夾心及杏仁蛋糕，層次豐富，賣相吸引，媽媽必Like！