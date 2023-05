池袋展望台翻新重開　高空碌草地

日本東京又有新去處!作為港人到訪熱點的池袋地標太陽城(Sunshine City)為迎接45周年,其位於60樓位置、海拔251米高的 Sunshine 60展望台特別休館半年進行翻新,剛於4月18日以「Sunshine 60展望台展望公園」名義重新登場!顧名思義,主打將綠意盎然的公園搬上高空,遊客可以坐在草地上休息,並以俯瞰方式欣賞東京的美景!加上同時設有觀景Cafe、活動空間等設施,讓一家大細享受高空上的愜意時光。

-------------------------------

東京:草坪上野餐 坐鞦韆打卡

早於1978年登場的Sunshine 60展望台為當時東洋最高展望台,除可飽覽新宿高樓林立的繁榮景象,天氣晴朗時更能遠眺筑波山、日光連山及富士山等。於2016年全館以「可玩展望台」為概念在館內加入了多款VR遊戲設施,而今年搖身一變成為展望公園,內裏分為展望之丘、活動空間以及展望Park CAFE三大區域,作為焦點的「展望之丘」是一個被真實植物和人造草坪包圍的空間,並且植物品種會隨着季節變化,加上天花板和牆壁上覆蓋着鏡子,空間感十足!除了在此漫步及玩耍,平日11:30am至2:00pm時段,訪客更可於部分草坪上用餐,享受不一樣的野餐滋味。另外窗前特設俯瞰東京風景的鞦韆打卡位,叫人樂在其中。至於位處展望公園北邊的活動空間,將不定期舉行活動,例如「鑽石富士」觀賞會、藝術展覽、文化活動等,沒有活動時則可坐在椅子上欣賞風景。而展望Park CAFE提供多款輕食和飲品,可在此邊賞風景邊用餐。入場費每位¥700起(約HK$41)。

-------------------------------

釜山:登上百層 挑戰膽量

作為韓國著名休閒度假勝地的釜山廣域市海雲台區,於2019年有由3棟建築構成的綜合設施LCT Landmark Tower建成,當中靠東面的一棟建築高達411米,其98至100層更成為了韓國最高展望台BUSAN×the SKY。乘搭高速升降機從1樓到100層樓高只需52秒,置身100樓、384米高的觀景台不僅可看到一望無際的海平線及沿海而建的高樓大廈外,就連有鑽石橋之稱的廣安大橋、釜山港大橋、迎月嶺、二妓臺(釜山國家地質公園)及五六島等釜山名勝景點都盡收眼底。展望台內亦有不少心思設計及設施,例如於99樓便有一條Shocking Bridge透明高空步道,可從此處望到地面沙灘,絕對令人雙腿發軟!同層亦設有餐廳SKY99 GRILL & PASTA及被喻為全球最高的Starbucks,而98樓則有結合風景與藝術影像的Sky×Show及在天井播放新媒體藝術的Sky Wave等設施,同層還有紀念品店,大家不妨買手信留念!入場費₩27,000(約HK$159)。

-------------------------------

杜拜:360度全方位 飽覽棕櫚島

有「世界第八大奇迹」之稱的杜拜棕櫚島棕櫚島(Palm Jumeirah),是世界上最大的人工島之一,因島形設計像棕櫚樹般而得名。想居高臨下飽覽這座人工島的標誌性景致,之前只能靠水上飛機,但隨着The View At The Palm高空觀景台於2021年開幕,大家可以輕鬆在海拔240米的高度俯瞰該島及周邊景致。該觀景台設於整個人工島正中心兼最高建築The Palm Tower的52樓,乘坐特設的直通升降機,僅需45秒便可直達52樓。於展望台可360 度欣賞棕櫚島棕櫚島全景,還可看到杜拜眼摩天輪、杜拜碼頭、哈利法塔及杜拜帆船酒店等地標建築,相當震撼。而展望台外圍更設有玻璃梯級,可讓你直望地面,自認膽大的記得要踏上。意猶未盡的話,可登上54樓的高空平台The Next Level,在更高兼沒有玻璃阻隔下痛快賞景!另外塔的50樓還設有全球最高的無邊際泳池Aura Sky Pool,帶來濕身賞景樂趣。展望台入場費AED100起(約HK$210)。

-------------------------------

逾3,000台扭蛋機專門店池袋登場

玩具迷去開池袋Sunshine City的話,別錯過剛於World Import Mart大樓3樓開張的體驗型零售設施Bandai Namco Cross Store Tokyo,內裏集合了眾多店舖,當中話題作有專門銷售Bandai旗下扭蛋玩具品牌Gashapon出品的Gashapon Bandai Official Shop池袋店,內裏有300部扭蛋機,並附設被喻為日本最大扭蛋專門店、內有3,040部扭蛋機(包括Bandai以外其他公司的扭蛋)的Gashapon Department Store池袋總本店,包保可盡情享受花多眼亂的買扭蛋樂趣!