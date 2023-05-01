陳柏宇Join除罩藝術活動　記錄細女出世喜悅

藝人林海峰、葛民輝、岑寧兒、陳柏宇、許廷鏗、蘇麗珊、楊偲泳（Renci）、林奕匡、林德信、倪晨曦、李元元（Lucy）、朱柏康、胡子彤、雲浩影、當奴、少爺占、吳家忻 （Kayan9896）、黃妍、陳詠謙及其兒子、江若琳和老公蕭唯展（Oscar）等，齊支持共創藝術活動，提供除口罩露出笑容的開心相，發放正能量。

陳柏宇表示：「過去3年幾戴住口罩嘅日子真係好唔舒服，依家可以除低口罩好開心，記得影呢次活動相時，細女Audrey啱啱出世，鏡頭就捕捉到我由心而發嘅笑容，流露咗最自然、自在嗰一刻。我希望呢個新生命嘅誕生所帶嚟嘅喜悅，能夠傳遞畀更多人，大家都可以開開心心以笑臉迎接每日。」

林奕匡分享說：「今次活動好有意義，本身都好鍾意笑，好鍾意將歡喜帶畀人別人。拍攝時我心諗可以放低包袱，唔使再咁拘謹，自由地笑，真係好難得，因為之前我哋都要將笑容收起，啲相正正記載咗我刻嘅心情。」

創作歌手黃妍表示：「喺疫情時因為個個都戴口罩，好難認到對方個樣，亦都見唔到表情，所以世界都好似鋪咗一層霧，情緒會受事情影響，容易偏向低落。但呢個活動，可以畀大家露出笑容，非常有感染力！因為笑容可以令心情突然變好。」