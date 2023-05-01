贏完港姐僅拍8劇　D奶邵珮詩衰邊瓣？

《法言人》最近正在熱播，2014年香港小姐冠軍邵珮詩有份出演，扮演視帝卓朗（羅天宇）的前女友Fanny，但戲份則不多。最近剛剛過完33嵗生日的邵珮詩，在社交網站上表示，承認這次仍是扮演小角色，已經很久沒有入劇組了。

回顧她的演藝生涯，與麥明詩、馮盈盈和朱千雪等其他香港小姐相比，她的發展則顯得平平，香港小姐三料冠軍似乎是她的事業頂峰。在過去8年，只拍了8套聚集，大多都是小角色，最令觀衆印象深刻的已是多年前拍攝的《愛.回家之開心速遞》中的配角欣欣，但入劇組沒多久就被退出。之後與蔡思貝、馮盈盈等合體跳唱的《到此一游》曾一度吸引了不少觀衆關注，但後續并未再推出相關歌舞節目。近兩年來，令觀衆仍有印象的則是她主持的一檔旅游節目，節目中她身著黃色比堅尼，身材姣好的她吸引了不少觀衆的眼球。

其實容貌出衆、身材姣好的邵珮詩一直以來星途暗淡，被網民指出是因爲她的聲綫太尖銳，因此演戲時時常令觀衆出戲，一直以來觀衆緣都不强，她曾經因拍攝《潮流教主》而收穫觀衆不少負評。

但其實邵珮詩家境優渥，可以説是不需要靠演藝事業便可衣食無憂，但是高學歷的她也對自己頗有要求，希望邵珮詩在未來能遇到貴人，一夜爆紅。