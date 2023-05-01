姜濤+教主　Hit爆汽水界

要數鏡仔最近人氣爆燈的，非姜濤和教主Anson Lo莫屬，戲接戲之餘，仲代言不絕，最近不約而同地為代言的汽水品牌搞搞新意思，推出多個活動，姜糖與神徒齊齊應援！

與姜B齊玩齊打卡

本地汽水品牌旗下的無糖口味今年伙拍姜濤推出一系列配合全年企劃主題的「無可取代」活動與禮遇，最近就有一連10日的活動，包括由即日至5月7日期間於旺角大型商場設置了「無糖可口可樂 × 姜濤無糖暢爽無可取代」體驗區，包括「熱愛係我 無可取代」、「創意係我 無可取代」及「破格係我 無可取代」3大體驗區，姜糖必到「熱愛係我 無可取代」體驗區，可以姜B合照，更可於逾3米高的產品牆內打卡兼在標誌性的聲音效果下與姜B「起舞」添呢！此外，現場更提供免費汽水試飲，以及特設多個主題打卡位及互動遊戲攤位。此外，於活動期間於商場內指定餐廳柯打套餐加配汽水，並於體驗區攤位向職員展示飲收據，即換領主題玻璃杯一個，以及「Brainrental無可取代」貼紙一套，名額只有1,000個，粉絲可別錯過。

與教主品味藝術

由教主Anson Lo任品牌大使的汽水品牌OOHA最近搞作多多，早前才推出全新檸檬蜂蜜味汽水，教主更推出一系列宣傳，最近更帶來「飲得到的驚喜」期間限定全港藝術企劃，與國際知名插畫藝術家雙人組合Craig & Karl創作了《OOHA® World》之畫作，一共26幅插畫於即日至5月26日於全港15個地點及3架主題電車車身出現。此外，於即日至5月26日期間於指定地點選購汽水產品滿指定金額，即有機會獲得教主現身的宣傳活動入場券，以及內藏與教主共同擁有全球限量50幅、Craig & Karl風格的畫作《OOHA® World》的驚喜禮盒。限量版禮盒每套包括全球獨一無二的插畫（隨機款式）、巨型海報、紀念卡、證書連 Anson Lo親筆簽名，以及其他紀念品等。