肥仔@ERROR邀兩女拍MV自肥　同Candy有感情戲

久未推出快歌的組合ERROR隊長肥仔（梁業）終有派台作《Phat N Fresh》，MV請得女圑COLLAR成員Candy（王家晴）及ViuTV女藝人楊安妮（Win Win）助陣，勁有睇頭。肥仔得知外界期等他跳唱，所以特別製作節奏澎湃的跳唱新歌，歌名中的「Phat」，除了有型的意思外，更是取其名字「Fat」的諧音，肥仔笑言：「又有型又Fresh，即係我囉！」

MV加入大量跳舞場面，他透露：「我參考咗Seventeen分隊BSS《Fighting》MV，覺得佢哋嘅Concept、玩法好適合我，既可以呈現跳舞又有戲份，所以MV中包含超級市場、遊樂場同Gym房嘅景，當成班人跳舞，就會睇到成個景有幾靚！」

整個廠景極具心思又揼本，超級市場內擺放了印有肥仔嘜頭的穀物早餐及柔順劑，遊樂場裏又有1:1的搖搖板、氹氹轉，而廠景中心更有超巨大熊Bear Bear公仔，再加上繽紛的用色及劇情，令MV畫面籠罩着愉快氛圍。

肥仔自言今次是「自肥MV」，與Candy會有「感情戲」，特別請得Win Win 一齊玩，他說：「香港女Artists跳得勁嘅，Win Win係其中之一，所以一定要搵佢！今年想同佢做一啲Project，同佢幾啱玩，一齊玩多啲，呈現覺得好睇嘅舞蹈係乜嘢。」肥仔和Win Win都「舞功高強」，新歌的舞蹈動作可提高難度？他說：「唔係隻舞有幾難，怕大家想跟住跳跟唔到，所以反而諗心思位，一啲Signature Move，再加心思，放喺畫面走位，等大家睇得開心過癮。」

今次Win Win參與MV拍攝，她說自己未諗過酬勞問題：「肥仔係我大恩人、大前輩，冇錢或者貼錢都會跳。」他聞言即說：「唔會要你貼錢！對住佢唔敢話畀幾多酬勞，但佢鍾意條褲咪送畀佢。」肥仔最擔心Candy較難Pick Up，不過COLLAR經理人Wing曾說：「啱喇，逼佢跳多啲！」亦因此，Candy落力排練，被肥仔讚大有進步，更說：「Candy都好勤力，有段Dance Break，開頭都有問會唔會覺得太難跳，可以選擇跳唔跳，但Candy最終揀咗跳，咁佢就要自己攞條命出嚟！不過有難度先有挑戰，留喺Comfort Zone冇意思。」Candy亦認同：「係呀，依家跳到都幾開心。」Fatboy提議她下次嘗試跳Jazz Funk，Candy亦一口答應。