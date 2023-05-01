陳健安首奪國際音樂獎項　節食4個月操爆肌

組合C AllStar成員陳健安（On仔）的《創作者的派對》MV，獲得布拉格音樂錄像頒獎禮 《Prague Music Video Awards 2022/23 Spring Edition》中的 「Best Asian Music Video（亞洲最佳MV）」獎。喜獲得人生中首個國際音樂獎項，他表示：「為咗喺MV中扮『神像』，節食和操練肌肉成4個月，但辛苦都係值得嘅。」他又多謝MV台前幕後，尤其創作團隊嘗試不少技術，加上場景設計、化妝、髮型都花盡心思。

雖然MV在網上影音平台的收看次數一般，但他盼獲獎後能提升吸引力，同時證明圑隊的努力獲肯定，望有更多MV嘅獎項，讓更多團隊得到鼓勵：「香港有好多好MV值得支持，希望大家多留意、留comment（評語），對創作者係好好嘅鼓勵，佢哋賺得唔多，有獎就可以令佢哋繼續有圑火去做。」

On仔笑言MV導演辛苦到「爆肝」，皆因要不眠不休拍攝及剪片，尤其MV中多「心機位」，如片尾部分將音樂加速，而一般以定格列出幕後名單，但他的圑隊就採用了滾動式字幕，增加電影感。另外，還創作了坐在太空船的外星人「螢螢」，連歌詞字幕用外星文表達，他說：「呢啲符號圖像係配合歌詞，好似古老甲骨文。」