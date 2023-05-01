出嚟打工少不了要應酬老闆同客戶，認真勞心勞力！AV業界資深人士神仙乙就表示，點辛苦都好都要做好自己份工，就好似日本AV界嘅「接待系列」咁，當中負責招呼老闆同客戶嘅女優唔單止夠親切，更願意犧牲色相，喺床上施展渾身解數，令人相當滿足冇投訴！

獻身做封面

喺Dogma出品嘅《巨乳偶像唔易做》當中，小花暖飾演寫真偶像，雖然佢樣靚身材正，但係要做封面女郎唔容易，要面對好多業內嘅潛規則。為咗討好雜誌社班高層，暖妹主動獻身，喺各個拍攝場地嚟個肉體接待，更施展胸夾功夫令佢哋𡙁到震！不過佢哋原來係高層淫魔，狼胎到同暖妹大玩3P同拘束愉虐遊戲，為咗做封面女郎，暖妹只好照做，盡情滿足對方。

食過翻尋味

於片廠Madonna推出嘅《與商業夥伴的傲慢社長出差應酬》入面，一乃葵係上司嘅得力助手，呢次佢隨同上司與合作夥伴大木企業嘅社長食飯，期間上司不停咁向葵妹灌酒，而社長就陰陰嘴笑，之後被灌醉嘅葵妹被帶上酒店房，就係咁，鹹濕社長成功得米！點知社長食過翻尋味，日後不時踩到上公司搵葵妹激戰，為咗前途同飯碗，葵妹只好負責擔起接待社長嘅重任！

被雄風征服

同樣由Madonna製作嘅《我被最討厭的上司性騷擾》，講述琴岡美雪要接待由總公司派嚟視察嘅經理，不過美雪對佢完全冇好感，因為對方份人又鹹濕又猥瑣，仲對佢毛手毛腳添！之但係職責在身，美雪都只好陪佢食飯飲酒。然而，雪妹因不勝酒力，好快就被經理灌醉，然後帶上酒店開房。初時美雪感覺難受，但係被經理強勁嘅雄風征服後，就表現得非常享受，後來更加成為經理嘅秘密情人添！

簡評

要應酬呢個又應酬嗰個，真係幾麻煩！因為怕招呼不周，分分鐘會冇咗份工呀！不過今日為大家介紹嘅「接待系列」入面，負責應酬嘅女優應該覺得興奮多過辛苦喇！當中本仙最鍾意小花暖主演嘅《巨乳偶像唔易做》，原因係暖妹狀態大勇，顯得火氣十足，加上佢靚女又好波，床戰時投入度高，令作品精彩無比！