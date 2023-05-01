姜濤生日人氣超班　撼贏Anson Lo證人氣王地位

人氣男團MIRROR成員姜濤和Anson Lo（盧瀚霆）不時被外界拿來比較，昨日（30日）姜濤生日，而Anson Lo則入馬場出席活動，2人的名字分別於29日及30日都登上了搜尋器熱搜榜的第一位，人氣高企。姜糖（姜濤粉絲）及神徒（Anson Lo粉絲）早已策劃多時，各施各法為個人偶像造勢催谷人氣。

姜糖一如去年在姜濤寓所地區銅鑼灣打造成「姜濤灣」，舖天蓋地買下宣傳廣告，包下三架「姜叮叮」電車，吸引過萬人逼爆銅鑼灣，場面震撼。而神徒也不輸蝕，提早兩天冒雨在馬場入口排隊入場，並穿上整齊的粉紅色上衣玫攻陷馬場，場面熱鬧。

翻查搜尋器熱搜，有關2人最新動向的熱門文章，幾乎在同一時間在網上出現，他們的名字亦分別登上了熱搜第一位。姜濤至今的搜尋量達到過萬，Anson Lo至今仍只有逾5000搜尋量。至於內地網絡方面，姜濤生日成為了內地網友的討論話題，「姜濤灣」一詞更一度登上熱搜第四位。「香港頂流的生日排面」亦衝上文娛榜第24位，反而Anson Lo在內地的討論熱度一直不及姜濤。單以話題度方面來看，姜濤生日蓋過Anson Lo入馬場。

姜濤今年生日獲得不少內地網友討論。皆因長假期的關係不少內地遊客直擊到「姜濤灣」的盛況，拍片上載社交平台，更有遊客多謝姜粉，表示「感謝姜濤，雖然不認識你，但今天的叮叮車免費，大手筆！」