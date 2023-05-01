俄羅斯Marta Mayer出水芙蓉　「乳」別不同

夏天嘅步伐愈嚟愈近，又係去海灘游水嘅日子，有位索女不但搶先一步到泳池玩個痛快，更分享火辣比堅尼寫真，佢就係嚟自俄羅斯嘅網紅Marta Mayer喇！

火速爆紅

俄羅斯係盛產索女嘅地方，佢哋嘅魅力更係瘋靡全球男士，難怪無論係模特兒界定網絡世界，都不乏俄國索女嘅身影，其中就有呢位嚟自莫斯科嘅Marta Mayer。

如果有留意俄國網紅界嘅話，便會對Marta Mayer呢個名字唔會感到陌生，原因係佢曾經擁有超過120萬粉絲，稱佢做超人氣網紅絕不為過。不過可能有人會問，點解佢依家嘅粉絲只有37萬呢？咪就係因為發放嘅寫真相太火辣而出事囉！佢早喺2019年開設社交帳號，憑住迷人樣貌以及前凸後趷嘅火辣身材而備受注目，加上露肉度高嘅寫真，因而火速爆紅，同時派發嘅福利照尺度愈嚟愈大，就係因為咁，被封鎖帳號，過百萬粉絲全部冇晒，而家陣呢個就係新帳號嚟㗎！

健康膚色

作為網紅，舊帳號被封喺咪代表收入歸零？呢層大家又唔使替佢擔心，因為佢仲有另一個身份，就係性感模特兒，即係拍攝嘅寫真夠火辣，但又未到成人模特兒全裸示人，而佢喺模特兒界亦獲得頗高人氣，只係所憑嘅唔係單純誘人身材及美貌，仲有一身健康嘅古胴膚色。Marta Mayer笑稱因為唔少俄國模特兒嘅膚色都係偏白，所以便令佢有與別不同嘅感覺。

問到佢點解膚色咁健康，佢坦言係跟自己嘅興趣有關，原來喺佢讀學時期，熱愛游水嘅佢不但係校隊，更夢想能成為游泳運動員，不過隨住佢嘅夢想變成模特兒後，便減少咗練水，不過佢家陣幾乎每日都會游水同曬太陽，一來保持身段，二來又可令膚色保持健康。

Profile

出生地：俄羅斯

身高：167cm

三圍：33G-22-33

熱愛游水同曬太陽嘅Marta Mayer，經常喺社交網分享性感比堅尼相，咁嘅福利冇理由唔睇！除咗一對G Cup車頭燈夠吸引，唔少網民都激讚佢嘅美股夠養眼，大家不妨落足眼力欣賞。