最近上映的電腦動畫《超級瑪利歐兄弟大電影》(Super Mario Bros. Movie)與電影《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)上周六被一個社交網站戶口上載盜版電影,翌日早上才被管理員發覺刪除,但已有逾900萬名網友收看。