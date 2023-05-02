是日星玄

【是日通勝】

農曆三月十三

癸卯年 丙辰月 庚申日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、 下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、掃舍、沐浴

忌：安床、結網、嫁娶

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：8、12、22

幸運顏色：黑、藍

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：心急易犯錯，處理投資問題必須步步為營。

金牛座：財運糟糕，面對投資失利時要保持平常心。

雙子座：愛情運不錯，主動噓寒問暖，伴侶更愛你。

巨蟹座：幸運指數排首位，追求夢想務必把握時機。

獅子座：事業遇阻力，別以為懂得拍馬屁就能過關！

處女座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

天秤座：身心狀態好，但切記長時間玩手機易傷眼。

天蠍座：事業受太多因素影響，需保持專注及低調。

人馬座：多留意周邊消息，有助妥善管理手上資金。

山羊座：財運差，投資要保持理性，才可避免破財。

水瓶座：運勢中規中矩，穿黃色衫有助改善人緣運。

雙魚座：工作運稍遜，表現與回報比預期相差甚遠。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）龍 事業旺

（跌）虎 易分心

鼠：事業運一般，多做實事，忌空口講白話！

牛：做運動必須量力而為，不要高估自己。

虎：是日沖煞，公私不分會影響工作表現。

兔：處理感情問題要保持理性，不可盲目。

龍：工作能力突出，不管做甚麼都易成功。

蛇：有伴侶者要加強溝通，提防矛盾升級。

馬：多管閒事沒好處，今天宜少說話多做事。

羊：廢話少講，默默耕耘，工作易獲佳績。

猴：財運下降，花錢如流水，銀包易乾塘。

雞：身心狀態平平，倦容滿面，小心病倒。

狗：無多餘精力去作想做的事，心情鬱悶。

豬：精神欠佳，謀事易出錯，小心因財失義。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

八卦

中國的玄學術數中有所謂「八卦」，即八個方位，分別包含人物、物類、五行……多方面，現簡單介紹。

乾為天，代表父親、老翁、官貴、名人，方位為西北，五行屬金，身體是頭、骨骼、肺，圓形物體。

坤為地，代表母親、老婦、妻子，方位是西南，五行為土，身體是脾、肉、腸胃，柔順之物。

巽為風，代表長女、寡婦、尼姑，方位是東南，五行屬木，身體為股、頭髮、四肢，山林竹木、樂器。

坎為水，代表中男、盜賊、江湖中人，方位是北方，身體為耳、腎、膀胱，水中之魚蝦、舟船之物。

離為火，代表中女、文人、將兵，方位是南方，身體是眼目、心臟、血液，為龜、螺、發光發熱之物。

艮為山，為少男、山中人，五行屬土，身體是手指、背脊、脾胃，為玉石、瓜果、內柔外剛之物。

兌為澤，為少女、歌星、伶人，方位是西，五行為金，身體是口、舌，為金屬之物、缺毁器物。

震為雷，代表長男、工匠、法官，五行屬木，方位為東方，身體是腳、肝，聲音，為草木、車馬、炮竹。