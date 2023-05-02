李幸倪享受付出不求回報　錯愛「玩家」煉出最強直覺

「英皇唱將」李幸倪（Gin Lee）愛情、事業兩得意，除獲英皇重金力捧外，與圈外男友又感情穩定。原來她曾是百分百「戀愛腦」，試過不惜一切單戀劈腿「渣男」，更事隔多年才醒覺被背叛，思想單純到近乎絕種！

李幸倪推出情歌《單戀這件小事》，唱出單戀的甜蜜，日前她接受訪問，直指新歌是其切身感受。她自爆在馬來西亞讀大學時，曾為學長愛得奮不顧身：「為咗佢，我做咗好多唔會做嘅嘢，但我唔求回報，仲覺得好Enjoy添！我諗佢都鍾意我嘅。」雖然視對方為「好鍾意」的對象，但最終仍是Sad Ending。

未能有情人終成眷屬，全因Gin要返港發展，加上發現對方是「渣男」，跟她曖昧的同時，疑「劈腳」搭上她的女同學，她憶述：「唔知點解，佢突然拖住我女同學出嚟，見到佢哋一齊，我都諗點解咁樣嘅，嗰時好傷心。（一腳踏兩船？）我都估到佢係Playboy。（個女同學都好衰？）嗰時我又冇諗，依家再問起，我真係覺得佢哋好衰喎！」

唔怕男友多女埋身

問到經此一役可學懂帶眼識人？她怪當年年紀小，但現時工作忙又多負擔，加上沒有年輕時的氣力，所以感情會變得謹慎：「盡量唔好搞咁多嘢，想簡單啲，否則好攰。」又表示拍拖次數雖然「5隻手指數得晒」，但自誇擁有女人的最強直覺，不會連另一半出軌也不知！

談及現任男友，她不願多提，但難掩甜絲絲說：「依家狀態係好舒服嘅。（陪唔到男友會內疚？）可能佢都好忙呢！」問可擔心男友有異性埋身？她自信爆棚地說：「我個圈子（人際網絡）都唔簡單，係咪先！」