東方日報C1：洪欣宣布離婚　張丹峰通宵駁火

婚變傳聞傳足5年，現年52歲的女星洪欣終在昨日親自發文宣布和內地男星張丹峰夫妻情不再，婚姻關係14年止步。分離從來不易，洪欣為公告分訊，在半小時內3度發文，因離奇被連環刪文，被傳與洪欣通宵吵大鑊並出手刪文的張丹峰，情緒不穩得跟網民多次開火，至於一直疑是「小三」的畢瀅更是一副「食花生」等睇戲的態度，隔岸觀火！

洪欣與細10歲的張丹峰由譜姊弟戀開始直至2009年結婚，張丹峰長期背着「女尊男卑」的負評，5年前他被指與經理人畢瀅出軌，在酒店房共對7小時，女方更被拍得一身睡袍look出入。雖然張丹峰極力否認出軌，畢瀅更以辭職來明志，但去年她被發現繼續當經理人外，更被揭訂酒店套房共住。然而自婚變傳聞爆出後，洪欣和張丹峰減少公開合體露面，不時被拍得貌合神離的互動，雖偶爾網晒全家福，但未有如昔日般有甜蜜互動。直至今年1月，保持沉默多時的洪欣激罕地拖着張丹峰現身內地的電影節，上月初更首度合體直播帶貨，但被指似主持多過夫婦，不但未有互稱「老公、老婆」，期間洪欣一度搭着男方的手臂，但秒速縮手，然而這是最後一次以夫婦名義的合作。

結束14年婚姻關係

14年婚姻關係，終由洪欣宣告了斷。昨日凌晨2時43分，洪欣在內地社交平台發文：「我和張丹峰不再是夫妻」，未幾貼文秒速被刪，隨即刪後又發，在半小時內總共發了3次，最後一則貼文是凌晨3時14分的「我和張丹峰不再是夫妻關係」。由於離奇重複刪文又發文，洪欣期間一度氣得說：「某人一直刪我。」至於張丹峰是在凌晨4時半才正式發文表示：「對，不過了！@洪欣」，更見他明顯情緒不穩，通宵跟網民對罵，網民質疑他是刪除洪欣貼文的人：「所以是刪不過來了才回應的嗎？」他怒極爆粗反擊：「你哪隻眼睛看到我刪了！」有網民指他幼稚：「就是一副做錯事還要死面子的感覺。」他說：「我只會罵造謠誹謗的人。」更有網民直攻「要害」：「和畢瀅過？」他回覆：「和你過了，怎樣小蒼蘭（網民名字）」、「等我律師函！」

洪欣和張丹峰發文割席，加上來回多次刪文發文，即傳出他們通宵吵大鑊，洪欣忍無可忍下終狠下決心離婚。至於一直被傳介入的畢瀅更來一招「神來之筆」，在清晨6時許發文：「兩位老師，吵架歸吵架別拿離婚開玩笑，這麼發展我真是說不清了！」明顯是想撇清關係，自己並未介入其中，一副隔岸觀火「食花生」的態度。

網友叫兒子改姓

洪欣最近一次公開露面，是上月底出席兒子張鎬濂有份行騷的時裝活動，惟當時未見張丹峰現身。自離婚消息爆出後，大批網民除了在張丹峰的社交帳戶留言狂罵外，更紛紛到張鎬濂的社交帳戶留言，叮囑他要好好保護母親和妹妹，更有網民留言：「改名字吧！別姓張了！」隨即惹其他網民不滿，認為不能把他捲進父母的事情外，更指張丹峰一直視他如親生子一樣愛護有加。

洪欣的情路一直不順，早年和黃姓商人在美國結婚，婚姻只維持一年多告終，後來與藝人莫少聰相戀並未婚產子，直至2004年拍內地劇《我願意》而與張丹峰擦出愛火花。雖然年紀相差10年，但洪欣就如好友早年所說的「戀愛腦」一樣，為愛情奮不顧身，拍拖5年後在反對聲音下嫁給張丹峰。過去5年活在婚變傳聞下的洪欣，基本上都是封口不回應，今次主動割席說夫婦情盡，的確令外間十分驚訝，然而早年洪欣曾說過，如果去到分手關頭時，一定會破壞關係，令對方痛恨自己，更能令自己不能回頭，如依她所說，明顯其「分手的決心」堅定無比。

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