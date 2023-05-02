實惠首推電子印花 聯乘Cherry以低至25折獨家換購涼感乳膠枕

【營業資訊】Pricerite實惠全新推出電子印花換購活動，會員於門市或網店購物滿指定金額，電子印花會自動存入會員P-Coin戶口，儲夠印花隨即可換購心水產品，讓會員全方位享盡無紙化及方便靈活的換購新體驗。

Cherry涼感乳膠枕 低至25折獨家換購

初夏來臨，實惠與Cherry合作首推第一炮電子印花換購活動，優惠期間可以低至25折換購涼感乳膠纖維枕。即日起至5月29日期間，會員於門市、網店、手機APP購物滿指定金額即送電子印花1個，買指定家品部產品更可賺取額外印花。集齊5個印花便可以低至25折換購Cherry涼感乳膠枕。一枕雙感，並且配以人體工學設計，Cherry涼感乳膠枕讓你於炎炎夏日享受瞬涼好眠，立即換購吧！

印花派發日期：即日起至2023年5月29日

換購日期：即日起至2023年6月5日

換購所需印花：會員5個

P-Coin會員賺取電子印花攻略

於全線Pricerite實惠門市/網店/手機APP購物達以下消費金額，即自動獲得相應電子印花！

• 家品部消費折實滿HK$50，即可獲電子印花1個，折實滿HK$100可獲電子印花2個，如此類推；

• 傢俬部消費折實滿HK$500，即可獲電子印花1個，折實滿HK$1,000可獲電子印花2個，如此類推。

另外，購買以下指定系列家品滿指定金額，更可獲額外電子印花一個：

購物滿HK$50

• AQUAMATE花灑系列

• KLEANER清潔系列

• MODUS廚用架系列

• My Chef廚具系列

• SECO個人防護系列

• SOHO NOVO家品系列

購物滿HK$100

• MESH層架系列