實惠首推電子印花　聯乘Cherry以低至25折獨家換購涼感乳膠枕

2023年05月02日 09:00
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    【營業資訊】Pricerite實惠全新推出電子印花換購活動，會員於門市或網店購物滿指定金額，電子印花會自動存入會員P-Coin戶口，儲夠印花隨即可換購心水產品，讓會員全方位享盡無紙化及方便靈活的換購新體驗。
    Cherry涼感乳膠枕　低至25折獨家換購
    初夏來臨，實惠與Cherry合作首推第一炮電子印花換購活動，優惠期間可以低至25折換購涼感乳膠纖維枕。即日起至5月29日期間，會員於門市、網店、手機APP購物滿指定金額即送電子印花1個，買指定家品部產品更可賺取額外印花。集齊5個印花便可以低至25折換購Cherry涼感乳膠枕。一枕雙感，並且配以人體工學設計，Cherry涼感乳膠枕讓你於炎炎夏日享受瞬涼好眠，立即換購吧！
    印花派發日期：即日起至2023年5月29日
    換購日期：即日起至2023年6月5日
    換購所需印花：會員5個
    立即去儲印花：http://crmg.ly/stampdetail
    P-Coin會員賺取電子印花攻略
    於全線Pricerite實惠門市/網店/手機APP購物達以下消費金額，即自動獲得相應電子印花！
    • 家品部消費折實滿HK$50，即可獲電子印花1個，折實滿HK$100可獲電子印花2個，如此類推；
    • 傢俬部消費折實滿HK$500，即可獲電子印花1個，折實滿HK$1,000可獲電子印花2個，如此類推。
    另外，購買以下指定系列家品滿指定金額，更可獲額外電子印花一個：
    購物滿HK$50
    • AQUAMATE花灑系列
    • KLEANER清潔系列
    • MODUS廚用架系列
    • My Chef廚具系列
    • SECO個人防護系列
    • SOHO NOVO家品系列
    購物滿HK$100
    • MESH層架系列